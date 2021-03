Scarlet Nexus obtient une date de sortie en juin et un anime du studio Cowboy Bebop

Le RPG d’action psychique Scarlet Nexus a semblé impressionnant depuis que nous avons commencé à voir des teasers pour lui, et le nouveau jeu des développeurs de Tales devrait enfin débarquer bientôt. L’éditeur Bandai Namco a confirmé que Scarlet Nexus sera lancé en juin, et non seulement cela, il y aura également une série animée du légendaire studio d’anime Sunrise.

Scarlet Nexus sera lancé le 25 juin sur Xbox Series S et X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, et oui, «PC digital», selon un communiqué de presse. (Les précédents communiqués de presse de Bandai Namco ont spécifié une version Steam, bien que l’annonce d’aujourd’hui ne fasse aucune mention de plates-formes PC spécifiques et que la page Steam n’est pas encore en ligne.)

La série animée sera lancée cet été avec une «sortie simultanée mondiale». Il mettra en vedette les personnages Yuito Sumeragi et Kasane Randall et, vraisemblablement, développera l’histoire et le cadre explorés dans le jeu. Sunrise est l’un des studios les plus prolifiques de l’anime et a tout produit, de Gundam et Cowboy Bebop à Love Live et Inuyasha. (Ne parlons pas de Yashahime, cependant.)

Vous pouvez consulter une nouvelle bande-annonce pour le jeu ci-dessous.

Et un aperçu teaser si bref pour l’anime aussi.

Pour plus de jeux d’anime, de jeux RPG ou de jeux PC à venir, nous vous avons couvert sur ces liens respectifs.