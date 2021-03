Sega sacré meilleur éditeur de Metacritic en 2020

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Selon vous, quel éditeur a sorti les meilleurs jeux l’année dernière? Peut-être qu’Ubisoft a ouvert la voie avec Assassin’s Creed Valhalla? Peut-être qu’Animal Crossing a aidé Nintendo à occuper la première place? Selon le 11e classement annuel des éditeurs de jeux de Metacritic, l’éditeur le plus titré de 2020 était en fait… Sega.

Les classements de Metacritic sont basés sur un système de points qui prend en compte le Metascore moyen pour tous les jeux 2020 d’un éditeur et combien ont reçu des critiques mauvaises (score de 49 ou moins), bonnes (75 ou plus) et excellentes (90 ou plus).

Seuls les éditeurs avec cinq titres ou plus publiés l’année dernière ont été inclus, et seuls les avis des critiques – pas ceux des utilisateurs ou des chiffres de vente – sont pris en compte dans le classement.

De bas en haut, l’un des premiers grands noms est Electronic Arts avec 21 ans. Son Metascore moyen pour l’année a chuté de près de trois points à 72,6. Seuls 44% de ses jeux ont obtenu la note «Bon» et aucun n’a obtenu la note «Excellent». La compilation Remasterisée Command & Conquer, les Sims 4 DLC Eco Lifestyle et EA Sports UFC 4 étaient ses titres les mieux notés, tous avec 82.

Ailleurs, Bethesda a réussi la 16e place. Il n’y avait pas de grands jeux, mais la version Xbox One de Doom Eternal s’est rapprochée avec 88. Ubisoft est deux places plus haut avec 14. Encore une fois, aucun de ses jeux n’a marqué plus de 90 – AC Valhalla était le plus proche avec 84.

Nintendo est arrivé à la neuvième place. Sans surprise, Animal Crossing est tombé dans la catégorie Great avec un score de 90, et la société n’a eu aucun titre avec un score inférieur à 45. Microsoft est sixième grâce à MS Flight Simulator et Ori and the Will of the Wisps avec respectivement 91 et 90.

Blizzard est cinquième – pas de grands jeux, mais 87% d’entre eux ont été classés comme bons – et presque tous les titres publiés par Capcom, troisième, ont obtenu 75 ou plus.

Enfin, l’éditeur numéro un en termes de scores de critiques est Sega. Ses jeux étaient en moyenne de 81,6% en 2020, tandis que 95% étaient bons et aucun n’était mauvais. Persona 5 Royal (PS4) et Yakuza 0 (XB1) ont tous deux obtenu plus de 90 points. Les ports console de Two Point Hospital et Bayonetta ont également contribué à augmenter son score.

Top 20 des éditeurs de 2020

1. Sega

2. Annapurna Interactive

3. Capcom

4. Sony

5. Activision Blizzard

6. Microsoft

7. Jeux Aksys

8. Plus de robots

9. Nintendo

10. Retour numérique

11. Square Enix

12. Xseed

13. 505 matchs

14. Ubisoft

15. Focus Home Interactive

16. Bethesda Softworks

17. Équipe17

18. Humble

19. Épuisé

20. Fureur brute