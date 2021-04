Sharon Stone : ce qu’elle a dû faire à 18 ans la traumatise encore aujourd’hui

La star de “Basic Instinct”, qui a grandi en Pennsylvanie et est allée au lycée et à l’université dans l’État de Keystone, révèle que son premier petit ami sérieux l’a mise enceinte et qu’ils se sont rendus dans une clinique de l’Ohio parce que la procédure y était plus facile.

Stone, 63 ans, dit qu’elle a connu des saignements excessifs après l’opération, mais qu’elle a tout de même gardé le secret

“Je saignais de partout et bien plus que je n’aurais dû, mais c’était un secret et je n’avais personne à qui le dire”, écrit Stone dans “The Beauty of Living Twice”.

Lorsqu’elle s’est finalement rétablie, Stone a brûlé ses draps et ses vêtements ensanglantés dans un tonneau à l’école avant de retourner en classe. Elle a fini par se rendre dans un centre de planification familiale où elle a reçu une contraception et des conseils.

“C’est cela, par-dessus tout, qui m’a sauvée : que quelqu’un, n’importe qui, puisse me parler, m’éduquer”, écrit Stone. “Personne ne l’avait jamais fait, à propos de quoi que ce soit.”

Les mémoires de Stone sont pleines de révélations qui font l’effet d’une bombe, notamment des détails sur les abus sexuels dont elle a été victime dans son enfance. Elle a également révélé que son chirurgien plastique lui a donné de plus gros implants mammaires sans sa permission lors d’une chirurgie reconstructive en 2001.

“Lorsque j’ai été débandée, j’ai découvert que j’avais des seins plus gros d’une taille de bonnet complète, des seins qui, selon lui, allaient mieux avec la taille de vos hanches”, dit-elle.

La jeune Sharon Stone

Sharon Stone a dû traverser les frontières de l’Ohio pour se faire avorter.

Avec l’aimable autorisation de l’Everett Collection

Sharon Stone explique que son médecin a pris cette décision sans lui en parler au préalable.

“Il avait modifié mon corps à mon insu et sans mon consentement”, partage-t-elle dans le livre.

Stone a subi une chirurgie de reconstruction mammaire à la suite d’une autre intervention au cours de laquelle on lui a retiré des tumeurs bénignes – qu’elle décrit comme “gigantesques, plus grosses que mon seul sein”.