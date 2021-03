Il semblerait que le développement du canon Sherlock Holmes par Netflix aille bon train ! Tout d’abord, le géant du streaming a présenté aux téléspectateurs la charmante et pleine d’esprit Enola Holmes, jouée par Millie Bobby Brown de Eleven Stranger Things. Et maintenant, il développe un autre aspect des œuvres de l’auteur Sir Arthur Conan Doyle, en centrant une série entière sur les Irréguliers.

Comme le laisse entendre la nouvelle bande-annonce (ci-dessous) de la série, les Irréguliers de Baker Street, dont la série tire son nom, étaient un groupe d’enfants des rues (généralement des garçons) qui étaient engagés par Holmes pour agir comme espions et lui apporter toutes sortes d’informations utiles pour l’aider à résoudre ses affaires. Mais comme le révèle la bande-annonce et un teaser précédent, les choses ne sont pas tout à fait ce qu’elles semblent être dans le Londres de Holmes. Une “déchirure” dans le tissu de la réalité provoque l’apparition d’êtres surnaturels comme les fantômes et les démons, et l’un des Irréguliers est le seul à pouvoir le voir.

Et comme si les choses n’étaient pas déjà assez confuses pour le groupe d’adolescents qui tentent de fermer la brèche et de sauver le monde, il semble que le Dr John Watson, l’homme qui les a engagés et le bras droit habituel de Holmes, en sache plus qu’il ne le dit, ce qui ne fera que compliquer les choses.

Il s’agit d’une rupture nette avec les autres interprétations du personnage, Holmes (et Watson) semblant non seulement plus sinistres qu’ils ne le sont habituellement, mais plaçant également les aspects surnaturels de l’œuvre de Doyle au premier plan, ce que le créateur de la série, Tom Bidwell, cherchait à faire, d’autant plus que Doyle lui-même était un spirite qui tentait de prouver que le surnaturel était réel.