Que voir sur Netflix, ce week-end ?

Alors, quoi de neuf sur Netflix, ce week-end ?

Sans vouloir nous mettre des œillères, entre le Covid-19 et ses variants, les masques qui font de la buée sur les lunettes et la menace d’un nouveau confinement national, nous n’avons qu’une envie ce week-end : nous blottir dans le canapé ou sous la couette et enchainer les programmes sympas.

Cela tombe bien, il y a plein de choses à ne pas rater. Petit tour de revue de ce qui vous attend pour le 30 et 31 janvier 2021, sur Netflix

Que regarder sur Netflix ?

Le catalogue de Netflix est bien étoffé, mais si vous êtes accro, peut-être pensez-vous en avoir fait le tour. Pas de place, pourtant, pour la monotonie sur la plateforme qui propose régulièrement des nouveautés. Ce week-end nous ne pouvons que vous conseiller quelques séries et un film, pour vous changer agréablement les idées.

Dix pour cent : la série qui cartonne outre-manche et aux States

Même si l’on n’est pas chauvin, il est quand même bon de savoir que le savoir-faire français s’exporte et pas seulement sur les longs métrages. La série « Dix pour Cent » en est un parfait exemple. C’est la dernière saison (saison 4) qui est disponible sur Netflix et si vous ne connaissez pas encore, laissez-nous vous appâter, avec un petit descriptif.

Au sein d’une agence artistique, les agents doivent composer avec les aléas professionnels et leurs déboires personnels, suite au décès de leur patron. Situations loufoques, personnages irritants parfois, on passe un très bon moment. La présence de guest stars aussi variées les unes que les autres, contribue pour beaucoup au succès de la série. On peut ainsi voir Mimie Mathy comme Tony Parket ou encore Sigourney Weaver.

Riverdale : un bond de sept ans dans le temps dans la saison 5

Celles et ceux qui avaient accroché tout de suite et avaient avalé les épisodes des 4 premières saisons vont pouvoir se réjouir : la suite est enfin disponible sur Netflix.

Si les personnages ont quelque peu vieilli, la saison 5 leur faisant faire un bond dans le temps de 7 ans, on ne risque pas de s’ennuyer. Un triangle amoureux semble se former et comme nous savons très bien que les histoires d’amour finissent mal… en général, pour reprendre les paroles de la chanson connue, cela laisse peut-être augurer des moments relativement forts.

La saison 5 nous donnera-t-elle raison ? Quels sont les secrets qui se dessinent encore et certains personnages trouveront-ils la mort ? Une seule façon de le savoir : se caler avec un coussin et plonger dans l’aventure, avec les héros.

Laissez opérer la magie avec Destin : la Saga Winx

Peut-être connaissez-vous le dessin animé Winx Club ? Si ce n’est pas le cas, il n’est jamais trop tard pour vous initier à la magie en suivant l’adaptation libre qui en a été tirée et qui fait désormais partie du catalogue de Netflix.

On retrouve un peu l’idée d’Harry Potter, même si le personnage principal est ici féminin. Se découvrant des pouvoirs magiques parce qu’elle est à priori une fée, une jeune fille du nom de Bloom doit apprendre à les maitriser, en intégrant une école spéciale (Alféa). Car comme les pouvoirs sont reliés aux émotions ressenties, on peut dire que cette toute jeune fille ; confrontée aussi bien à l’amour qu’à la haine dans cette nouvelle école ; va devoir tirer des leçons, bien au-delà des livres et des sorts pour trouver sa véritable identité. Le monde des fées est-il pour autant un monde sans danger ? C’est sans compter sur les Brûlés… Nous vous laissons découvrir tout cela ce week-end.

Le film espagnol « Froid Mortel » va réchauffer le cœur des fans d’action :

Pas trop fan de séries ? Vous savez que sur Netflix, vous avez aussi le choix en termes de longs métrages.

Suivez dans ce film ibérique les aventures d’un policier qui, en pleine tempête de neige, se voit confier la délicate mission de conduire 6 prisonniers dangereux pour un transfert. Rien, bien entendu ne se passera comme prévu. Un huis-clos tout à fait oppressant et bourré d’adrénaline, comme on les aime.

Voila Bon wend 🙂