SnowRunner arrive sur Xbox Game Pass pour consoles et PC

Un an après sa sortie sur Xbox One, SnowRunner arrive demain sur Xbox Game Pass, 18 mai, afin que tous les abonnés aux services Microsoft puissent profiter de cette expérience de simulation de conduite sur terrain accidenté. Le jeu Sabre Interactive et Focus Home a une communauté passionnée de joueurs.

Étonnamment, le compte officiel Xbox Game Pass sur Twitter a annoncé que SnowRunner rejoindrait le service demain, pour les consoles Xbox et PC. Si vous ne connaissez toujours pas cette proposition de simulation extrême, jetez un œil à la remorque et préparez-vous à traverser des endroits dangereux.

Last year, Snowrunner came to Xbox for the first time​

tomorrow, it comes to the XGP library pic.twitter.com/Gp9XFBM0Kz

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 17, 2021