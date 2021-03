Stallone confirmé comme King Shark dans “The Suicid Squad”

Le cinéaste James Gunn a confirmé que Sylvester Stallone fournira la voix de King Shark dans le prochain film «The Suicide Squad» à Warner Bros. Pictures et DC Films.

Stallone a confirmé qu’il était impliqué dans le film en novembre, mais personne ne savait vraiment quel était son rôle. Nous savions déjà que Steve Agree jouait le personnage de King Shark sur le plateau avec un rôle de soutien en tant que gardien de Belle Reve, John Economos.

La bande-annonce de The Suicid Squad qui vient de sortir cependant, avec le personnage prononçant la phrase «Hand !,» sonnait comme Stallone. Peu de temps après sa sortie, Gunn a ensuite confirmé que Stallone faisait la voix.

Stallone et Gunn ont d’abord travaillé ensemble sur «Guardians of the Galaxy Vol. 2 ”où Stallone a joué le Ravager Stakar Ogord. Avec sa confirmation, cela ne laisse que la question de savoir quel rôle le cinéaste Taika Waititi joue avec les meilleures suppositions en ce moment étant le Ratcatcher original.

Le personnage de King Shark a fait quelques apparitions en live-action sur “The Flash” de The CW exprimé par l’ancien alun de “Metal Gear Solid” David Hayter, et en tant que personnage principal de la série animée “Harley Quinn”.

