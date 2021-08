Quel est le meilleur taux de change du franc suisse à l’euro ?

Taux de change franc suisse euro : trouver le taux compétitif

Le taux de change est le prix d’une devise exprimée ou convertie en une autre devise. On peut prendre comme exemple un taux de dollar en euro qui est le nombre de l’euro obtenu pour un dollar. On veut dire par un taux de conversion 2.5, qu’il faut payer 2.5 euros pour acheter un dollar.

Dans le marché des changes, on convertit une monnaie vers une autre. Le taux est fixé par une comparaison entre la demande et l’offre. On peut alors dire qu’une devise est convertible si elle est échangée sur le marché des changes.

Les facteurs qui influencent le taux de change

Le taux de change est influencé par plusieurs facteurs. La confrontation entre ces facteurs permet de fixer le taux de change, car ils interagissent entre eux. Le taux de change a un impact direct sur la croissance de l’économie. C’est un prix qui est souvent contrôlé par les autorités monétaires et politiques. Les facteurs qui peuvent influencer le taux de change :

Les taux directeurs : les autorités vont baisser le taux d’intérêt si la croissance économique est faible. Le taux de change est influencé par un taux d’intérêt ;

La croissance économique : le taux de change varie selon la croissance économique ;

La dette publique : si elle a une progression élevée, la devise va être affectée négativement ;

La balance courante : si elle est positive, les pays vont rembourser leur dette publique ;

L’inflation : elle baisse généralement le taux de change ;

Le statut de devise : par exemple, une crise économique peut influencer à une grande échelle le taux de change ;

Les événements géopolitiques : les événements géopolitiques peuvent influencer le taux de change ;

La politique monétaire : les banques centrales créent une tendance sur le taux de change en général.

La force du franc suisse

Dans la liste des devises, la monnaie de la Suisse a toujours figuré comme un élève brillant. Responsable de sa valeur, de son parcours et de la force de sa monnaie. Cette devise a toujours été présente face aux autres devises des autres pays.

On trouve toujours des articles qui parlent de la force du franc suisse. Cette monnaie a tiré sa place entre ses principaux partenaires grâce à sa force et son histoire. Les investissements étrangers, les faibles dettes et l’économie robuste ont pu réunir pour créer une monnaie forte.

En outre, la stabilité économique et politique et la compétitivité de l’économie du pays ont aidé à faire évoluer le franc suisse. Ce dernier est très recherché même en temps de crise. Avec une chute annuelle de 1.74 %, l’euro oppose le franc suisse. Les investissements en suisse sont beaucoup plus attractifs. Cela donne une baisse de l’inflation.

La Suisse a adopté une politique budgétaire bien étudiée, durable et stable, ce qui a permis de renforcer la confiance dans le franc suisse. De plus, les exportations en suisse sur le marché mondial sont payées en franc, ce qui a beaucoup aidé dans le renforcement de la monnaie et dans l’amélioration de l’industrie de Suisse.

Le taux de change du franc suisse à l’euro

Le 19 juillet 2020, était le meilleur moment pour le changement de franc suisse en euro. Ce jour-là, le franc suisse a pu atteindre son meilleur par rapport à l’euro avec 100.00 francs suisses obtenus pour un changement de 94.19 euros. Cependant, le 04 mars 2021 était le pire moment pour la conversion du franc suisse en euros, car le franc suisse a vraiment baissé. Durant cette période, vous auriez pu prendre 100.00 francs suisses pour 89.91 euros.

Pour avoir plus d’informations sur le taux de change franc suisse euro et sélectionner le meilleur, vous pouvez consulter les sites de conversion. Vous obtiendrez même un historique bien précis avec les taux de change de chaque date.

Vous pouvez même effectuer une conversion avec un taux de votre choix et avoir plus de détails en visualisant le graphique qui présente l’avancement de change franc suisse euro. Généralement, le convertisseur est gratuitement accessible.

Il existe aussi des sites comparateurs de prestataires en taux de change. Consultez ces sites pour bénéficier du meilleur taux de change et pour réduire vos dépenses.