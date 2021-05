The Underground Railroad Quand la saison 2 arrivera-t-elle sur Amazon Prime Video ?

The Underground Railroad est une belle histoire en termes de cinématographie, mais horrifiante en termes d’histoire. Nous en voulons toujours plus. Quand la saison 2 de The Underground Railroad arrive-t-elle sur Amazon Prime Video ?

Nous savons que le véritable chemin de fer clandestin était constitué d’un certain nombre d’hommes et de femmes qui ont aidé les esclaves en fuite à se mettre en sécurité dans le nord. Harriet Tubman est l’un des membres les plus célèbres du chemin de fer clandestin, mais elle n’apparaît pas dans la série d’Amazon.

La série n’est pas basée sur le véritable chemin de fer clandestin. Elle est basée sur le roman de Colson Whitehead qui se déroule dans un monde alternatif. Le chemin de fer est bien réel dans cette série, même si les horreurs de l’esclavage et les personnes qui tentent de capturer les esclaves en fuite font toujours partie intégrante de l’histoire.

Avec la façon dont les choses se sont terminées, il y a encore des questions. La saison 2 de The Underground Railroad aura-t-elle lieu, et quand sera-t-elle diffusée sur Amazon Prime Video ?

Ne vous attendez pas à ce que la saison 2 de The Underground Railroad ait lieu.

La mauvaise nouvelle est qu’il n’y aura probablement pas de deuxième saison. La série a toujours été écrite comme une série limitée. Barry Jenkins savait qu’il y avait trop de matière pour un film, et juste assez pour une série limitée de 10 épisodes.

La série limitée nous a donné la chance d’explorer plus que le voyage de Cora. Nous avons pu découvrir l’histoire de quelques personnages, notamment Ridgeway, le chasseur de primes qui poursuit Cora tout au long de la série.

Il n’y a pas vraiment besoin de poursuivre l’histoire. Bien qu’il y ait eu quelques questions, ce sont juste des questions que la vie nous apporte. Les intrigues individuelles ont été bien conclues, et nous avons eu le matériel source du début à la fin. Oui, il y a eu quelques changements ici et là, mais rien qui n’ait perturbé l’histoire ou causé des problèmes à la fin.

Si la série est renouvelée, l’intervalle entre les saisons sera de 14 à 18 mois. Donc, si nous obtenons la saison 2 de The Underground Railroad, la sortie se fera entre juillet et novembre 2022.