“ The Witcher” introduit le personnage favori du dans la deuxième saison

*** Veuillez noter que ce post contient des spoilers possibles ***

La rumeur dit que dans la deuxième The Witcher, nous allons rencontrer un personnage très attendu. Du moins, un personnage que les fans des livres sur lesquels est basée la série Netflix attendaient depuis plus longtemps.

La première saison de la série mettait en scène de nombreux personnages et différents lieux. Mais nous n’avons jamais vu le temple de Mélitele. Nous n’avons pas non plus rencontré la prêtresse Nenneke. Mais la deuxième saison pourrait y aller.

Présentation de Nenneke

Selon renseignements que nous avons, obtenu sur bonnes sources au sein de la production, rapportent que la deuxième série nous montrera le temple. De plus, nous apprendrions à connaître Nenneke.

Selon eux, le rôle sera joué par Julie Barclay, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs. Ils rapportent également que Natasha Fletcher sera impliquée dans la deuxième saison, jouant le rôle d’une autre prêtresse dans le temple.

Enfin, nos sources de renseignements affirment que Lola et Jarre rejoignent la distribution des personnages. La première est une jeune prêtresse qui apprend au temple et l’autre un garçon qui étudie également.