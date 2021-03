Twitch teste peut-être un système de notation de streamer pour faciliter les ventes de publicité

Twitch semble jouer avec un programme qui évalue automatiquement les streamers en fonction d’une poignée de facteurs – y compris l’âge, l’historique de suspension et le statut du partenariat – afin de les associer aux annonceurs. Il s’appelle le score de sécurité de la marque, et il a été découvert dans l’API interne de Twitch par l’étudiant en cybersécurité Daylam Tayari, qui a publié des images du journal des modifications sur Twitter.

Un porte-parole de Twitch s’est arrêté avant de confirmer l’existence du score de sécurité de la marque à Engadget, mais a fait la déclaration suivante:

“Nous explorons des moyens d’améliorer l’expérience sur Twitch pour les téléspectateurs et les créateurs, y compris des efforts pour mieux faire correspondre les publicités appropriées aux bonnes communautés. La confidentialité des utilisateurs est essentielle sur Twitch, et, à mesure que nous affinons ce processus, nous ne poursuivrons pas de plans qui compromettre cette priorité. Rien n’a encore été lancé, aucune information personnelle n’a été partagée et nous tiendrons notre communauté informée de toute mise à jour en cours de route. ”

Twitch has added an automatic Brand Safety Score which grades how brand friendly every streamer is based on things like chat behavior, ban history, manual ratings by Twitch staff, games played, age, automod and more (See below).

1/5 pic.twitter.com/VBl4HjGv7t — Daylam 'tayari' Tayari (@tayariCS) March 9, 2021

Selon Tayari, le score de sécurité de la marque évalue les streamers en fonction de leur âge (qu’ils aient plus de 18 ou 21 ans), de l’historique de suspension, de la relation avec Twitch, du statut du partenariat, de l’utilisation d’automod et à quel niveau, si un flux est défini sur matures et les notes ESRB de leurs jeux. Il existe également une section pour ajouter une évaluation manuelle d’un employé de Twitch.

Comme décrit, le score de sécurité de la marque ressemble aux systèmes de notation des annonces déjà utilisés par des sites comme YouTube et Twitter, ou même aux évaluations sur les applications de covoiturage. Cela devrait aider les annonceurs à trier la mer de streamers et pourrait affecter le Bounty Board de Twitch, où les annonceurs proposent des concerts spécifiques à une poignée de partenaires et d’affiliés choisis.

Savoir quelles métriques Twitch suit peut aider les streamers à rester en haut de la liste, bien qu’il n’y ait aucune garantie que la société rendra public l’un de ses algorithmes de notation – à moins qu’un chercheur curieux ne fasse une autre plongée.