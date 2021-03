Un joueur de Minecraft construit la forteresse élyséenne de World of Warcraft

World of Warcraft héberge certains des endroits les plus emblématiques du jeu vidéo, et Minecraft héberge certains des joueurs les plus créatifs du moment. Vous savez où cela va – oui, il est temps de regarder à nouveau les versions cool de Minecraft. Cette fois, c’est Elysian Hold, qui a été recréé avec amour par un joueur intrépide de Minecraft.

La construction est en cours depuis un bon moment, car le créateur WinzuMonk a publié un plan de travail en cours il y a près d’un mois, mais il semble particulièrement impressionnant dans sa forme finale (via Wowhead). La ville flottante est magnifique, en particulier avec l’éclairage dramatique que ces prises de vue nocturnes dans Minecraft y ont ajoutées.

Naturellement, de nombreux commentateurs disent maintenant “ faites-le à Valheim ”, car c’est la saveur du moment dans les jeux de construction – et cela demande encore plus d’efforts pour une construction réussie. Un joueur de Valheim a construit le port de Hurlevent de WoW, donc la vénérable version de Blizzard des MMORPG inspire les constructeurs à travers chaque jeu, semble-t-il.

Découvrez la version plus en détail ci-dessous.



La créativité de la communauté des joueurs ne cesse d’étonner.