Une rumeur suggère qu’Apple commercialiserai l’iPhone pliable à un public plus jeune

Apple voudrait utiliser des « couleurs amusantes » pour l’iPhone pliable

L’autre facteur de forme testé, et celui qu’Apple aurait préféré utiliser, est un pliable de style flip similaire au Motorola Razr et au Samsung Galaxy Z Flip. Cette conception permettrait à un iPhone de tenir en toute sécurité dans une poche jusqu’à ce qu’il soit nécessaire; à ce stade, l’unité s’ouvrait pour révéler un iPhone à grand écran. Aujourd’hui, le pronostiqueur Jon Prosser de Front Page Tech a appuyé quelque chose que nous avions mentionné dans une histoire précédente et dans la première ligne de ce paragraphe; à savoir qu’Apple se penche vers le design flip à clapet pour l’iPhone pliable. Si cela est vrai, nous pourrions trouver le monde un peu moins tendu et en colère. Après tout, raccrocher à un appel en claquant le téléphone libère de la colère et de la tension.

Les sources de Prosser ne pouvaient pas lui donner une raison pour laquelle Apple a choisi un design pliable plutôt que l’autre, mais ont déclaré que le facteur de forme à clapet retenait la plus grande partie de l’attention d’Apple (et nous supposerions également Foxconn). Le pronostiqueur a déclaré qu’Apple cherchait à proposer son clapet pliable dans une variété de couleurs. Et ce ne sera pas n’importe quelle couleur. Prosser les appelle des «couleurs amusantes», ce qui rappelle les teintes plus vives des modèles iPhone 12 par rapport aux iPhone 12 Pro. Cela suggère qu’Apple ciblera son téléphone à clapet vers un public plus jeune qui pourrait souffrir après avoir acheté GameStop à 300 $ et l’avoir vendu à 60 $. En d’autres termes, ces acheteurs potentiels pourraient ne pas être chargés d’argent. Cela ne signifie pas qu’Apple donnera le téléphone, mais il pourrait être étiqueté avec un prix plus bas que prévu. Si vous vous souvenez comment Polaroid a commercialisé son appareil photo Swinger au milieu des années 1960, peut-être qu’Apple adoptera le même tact et commercialisera le «iPhone Flip» auprès de la jeune génération. Apple a tenté une campagne similaire avec l’iPhone 5c d’Apple, proposé en bleu, vert, rose, jaune et blanc.

Alors que certaines des rumeurs précédentes sur l’iPhone pliable appellent à un lancement l’année prochaine, Prosser dit que le projet n’est pas si loin pour être prêt pour une version 2022. Donc, si vous pensez à un iPhone pliable, vous devrez peut-être attendre au moins un an de plus jusqu’en 2023 avant qu’il n’arrive.

Apple aurait commandé des panneaux pliables à Samsung Display pour des tests et nous nous attendions à ce que la société sud-coréenne fournisse à Apple la plupart des panneaux nécessaires à l’appareil. Après tout, Samsung Display est déjà le premier fournisseur mondial de tels verres.