Vazquez prépare le nouveau film “Star Trek”

Kalinda Vazquez doit écrire un nouveau film «Star Trek» pour Paramount Pictures et Bad Robot de JJ Abrams.

Vazquez, qui a été nommé d’après un personnage de la série originale des années 1960, a écrit un épisode récent de Michelle Yeoh-centric de «Star Trek: Discovery» et a servi en tant que producteur consultant sur la saison la plus récente.

Elle a également une longue carrière d’écrivain à la télévision avec des travaux sur «Fear the Walking Dead», «Prison Break», «Once Upon a Time», «Nikita» et «Marvel’s Runaways». Elle a fait la une des journaux récemment en faisant équipe avec l’auteur de “Game of Thrones” George RR Martin sur une adaptation de la série HBO du roman de science-fiction de Roger Zelazny “Roadmarks”, et a adapté la bande dessinée de Brian K. Vaughan “Barrier” pour Legendary Television

Les détails de ce que sera son avis sont secrets. La branche cinématographique de la franchise «Star Trek» est en sommeil depuis le box-office décevant de «Star Trek Beyond» en 2016 et l’accent mis par ViacomCBS sur de nouveaux spectacles Trek pour renforcer son service Paramount +.

Plusieurs tentatives ont été faites pour faire un autre film avec un par le showrunner “Fargo” Noah Hawley, un autre écrit par “The Revenant” helmer Mark L. Smith à partir d’une histoire de Quentin Tarantino – ces deux versions se sont refroidies.