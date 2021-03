Visitez le salon de WandaVision en Reality-Bending avec ce portail Facebook Messenger

Le nouveau WandaVision La série est peut-être l’émission télévisée la plus chaude du service de streaming Disney Plus depuis … eh bien, la sienne Le mandalorien a terminé sa deuxième saison à la fin de l’année dernière.

Maintenant, après avoir publié des expériences de RA en partenariat avec Google pour promouvoir ce dernier, Disney a exploité les effets de caméra AR de Facebook Messenger pour faire du battage sur le premier alors que la finale de la saison (et peut-être de la série) devrait tomber vendredi.

La nouvelle application alimentée par Marvel est disponible dans le carrousel des effets de l’appareil photo de Facebook Messenger pour iOS et Android. Une fois ouverte, l’expérience AR remplit la vue de la caméra avec un rendu virtuel à 360 degrés du salon Westview du couple titulaire. De légers spoilers y sont contenus, donc, si vous ne l’avez pas rattrapé, vous voudrez peut-être éviter les yeux.

Au fur et à mesure que vous explorez l’espace virtuel, la salle se transforme pour refléter la vanité du spectacle, avec des anachronismes magiques et des œufs de Pâques apparaissant tout au long de l’expérience.

Bien que le portail fonctionne à la fois sur les caméras avant et arrière, la vue selfie utilise la segmentation en arrière-plan pour remplacer votre arrière-plan physique par un arrière-plan virtuel, donnant à vos spectateurs l’impression que vous visitez Wanda et Vision.

De plus, la vue de face fonctionne avec la messagerie vidéo, y compris les salles Facebook.

Depuis que Facebook a étendu sa plate-forme de création Spark AR à Instagram et Messenger, c’est l’application de partage de photos qui a reçu plus d’attention de la part des marques et des créateurs. Mais comptez l’équipe marketing de Disney comme l’un de ses fans, car l’équipe a déjà utilisé la plate-forme AR pour créer des expériences promotionnelles pour Star Wars: La montée de Skywalker.

Disney a adopté activement la publicité AR en général, et le géant du divertissement a expérimenté diverses plates-formes dans sa pratique promotionnelle. Google a aidé Disney avec des expériences de RA pour Le mandalorien ainsi que Star Wars: Les derniers Jedi. Snapchat a également reçu l’appel pour une autre propriété Disney Plus, la belle et le Clochard et Les Indestructibles 2, qui a également utilisé AR Emoji de Samsung.

Reflétant la préférence du président exécutif Bob Iger pour la RA par rapport à la réalité virtuelle, Disney a également publié des jeux AR pour ses propriétés Star Wars et Marvel pour le casque Lenovo Mirage et a consacré la recherche et le développement aux technologies AR.

Inutile de dire que nous pouvons nous attendre à beaucoup plus d’expériences AR de Disney à l’avenir. Et, avec un calendrier chargé de sorties pour 2021, les fans de Marvel auront probablement les mains pleines de RA cette année.