Vivo brevète un téléphone à clapet avec un écran pliant vers l’extérieur

Les entreprises de smartphones expérimentent un certain nombre de solutions différentes alors que nous entrons dans l’ère des appareils pliables. Le dernier indice sur ce que l’avenir nous réserve provient d’un brevet vivo pour un design qui ressemble à un Motorola StarTAC inversé – une charnière vers l’extérieur en bas et un écran s’étendant jusqu’au panneau arrière.

La liste est apparue à la CNIPA (Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle) avec des croquis de tous les côtés, révélant même que vivo envisage de mettre cinq caméras (dont l’une avec un objectif périscope) à l’arrière en formation X sur une île carrée. Il y a aussi de la place pour le flash LED qui est une petite bande sur le côté droit – tout comme le vivo X50 Pro, par exemple.

Brevet de smartphone pliable de Vivo

Le fait de breveter cette conception inhabituelle pour un dispositif pliable ne signifie pas que vivo est proche de publier une solution prête pour le commerce. Les entreprises de smartphones expérimentent un certain nombre de conceptions différentes, seule une fraction d’entre elles se retrouvant dans les rayons des magasins. Cependant, il est bon de voir que les entreprises de téléphonie mobile ne manquent pas d’idées intéressantes alors que nous dépassons les barres tactiles de plus en plus ennuyeuses.