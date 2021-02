Xiaomi Redmi K40, les nouvelles spécifications clés du Mi 10 apparaissent sur TENAA

Deux téléphones Xiaomi Redmi K40 et un qui ressemble à Mi 10 Ultra sont apparus sur le site Web de TENAA hier, mais les listes n’avaient pas de spécifications. Aujourd’hui, les pages ont été étendues pour inclure des spécifications clés telles que les mesures des appareils, leurs capacités de batterie, la taille de l’écran et le système d’exploitation.

Xiaomi Redmi K40 et nouveau Xiaomi Mi 10 2021

Les téléphones Redmi K40 avec les numéros de modèle M2012K11AC et M2012K11C auront des panneaux AMOLED de 6,67 pouces, avec le scanner d’empreintes digitales très probablement sous l’écran. La capacité minimale de la batterie est de 4420 mAh, nous recherchons donc une charge de batterie typique de 4500 mAh. Les deux téléphones, qui mesurent 163,7 x 76,4 x 7,8 mm et exécutent Android 11 hors de la boîte.

Le téléphone Mi 10 avec un numéro de modèle M2102J2SC ressemble au Mi 10 Ultra, mais c’est définitivement un appareil différent. Alors que le panneau restera un AMOLED de 6,67 pouces, les dimensions globales révèlent que ce combiné est légèrement plus court et plus mince. La batterie est répertoriée comme 4680 mAh, ce qui signifie qu’elle pourrait avoir une capacité typique d’environ 4800 mAh.