Y a t il une saison 2 pour Sky Rojo pour Netflix?

Sky Rojo est la nouvelle série à arriver sur Netflix des créateurs de La casa de papel, et après que sa première série d’épisodes exceptionnels soit arrivée sur Netflix, beaucoup sont curieux de savoir s’il y aura une saison 2 de Sky Rojo.

La casa de papel a été un succès internationale pour le service de streaming, et son prochain épisode est l’une des séries les plus appréciées que les abonnés attendent avec impatience à l’avenir. En attendant la prochaine itération de cette séries, Alex Pan et Esther Martines Lobato ont développé une toute nouvelle obsession pour les amateurs de séries, appelée Sky Rojo.

Un autre drame policier palpitant, Sky Rojo, profite de l’épisode de 25 minutes pour formuler pour tenir les fans en haleine à chaque étape. Le récit captivant de la série suit trois prostituées qui fuient un proxénète nommé Romeo et ses hommes de main en quête de liberté.

Sky Rojo met en vedette Veronica Sanchez, Yany Prado et Lali Esposito dans les rôles de Coral, Gina et Wendy. Asier Etxeandia, Miguel Angel Silvestri et Enric Auquer, pour ne citer qu’eux, font également partie du casting.

Quand la saison 2 de Sky Rojo sera-t-elle disponible sur Netflix ?

Les fans seront ravis d’apprendre qu’il y aura une saison 2 de Sky Rojo sur Netflix. La série a été approuvée pour deux saisons de huit épisodes de 25 minutes, et l’histoire n’est pas encore terminée.

On ne sait pas s’il est prévu de poursuivre la série au-delà de la saison 2 de Sky Rojo, mais pour l’instant, les fans doivent savoir que d’autres entrées sont en cours. Jusqu’à ce qu’ils arrivent, les fans devraient revivre tous les grands moments de la première saison et apprécier La casa de papel à nouveau jusqu’à ce que de nouvelles informations soient publiées sur la suite très attendue.

Quant à savoir quand la prochaine série arrivera, les nouvelles sont un peu plus vagues. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie officielle pour la saison 2 de Sky Rojo, on peut supposer que, sauf contretemps imprévu, la série suivra son calendrier de tournage prévisible d’un an et qu’elle pourrait sortir au début de 2022.

Assurez-vous de suivre Netflix Life pour plus d’informations et de mises à jour sur la saison 2 de Sky Rojo et tout ce que les abonnés doivent savoir sur ce que la centrale de streaming a à offrir.