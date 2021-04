Yolanthe Cabau dans la piscine dans de nouvelles photos Insta

Apparemment, il fait beau à Los Angeles. La température dans la ville américaine avoisine les 30 degrés et cela incite beaucoup de gens à chercher un endroit pour se rafraîchir. Y compris notre propre Yolanthe Cabau qui réside actuellement à Los Angeles.

L’actrice de F*ck the Love, Sinterklaas & het gouden hoefijzer et du film Netflix qui sortira bientôt Just Say Yes semble y rester pour le moment. Elle a de nouveaux projets de films, mais ils n’ont pas encore été annoncés sur l’IMDb.

Une belle baignade dans la piscine

Sur Instagram, Yolanthe a de nouveau partagé quelques photos. Cette fois, nous voyons la star bien entraînée dans une piscine, en compagnie de son fils de 5 ans, Xess Xava Sneijder. Ensemble, ils s’amusent beaucoup, tandis que maman est beaucoup plus charmante que la dame derrière elle.

Yolanthe n’a pas posté plus qu’un 🤍 avec la photo que vous pouvez regarder ci-dessous. D’ailleurs, nous avons récemment vu Yo dévoiler son corps tonique dans sa tenue de sport moulante que l’on voit désormais souvent.