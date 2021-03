Critique: “Boss Level” avec Mel Gibson

“Boss Level” ne ressemble en rien à ce qui a inspiré son nom. C’est le dernier effort du réalisateur Joe Carnahan pour “The Grey” et “Narc” et le dernier d’une longue série de films en boucle temporelle. “Boss Level” voit Carnahan et ses co-scénaristes Chris et Eddie Borey livrer un ragoût de conspiration confuse, d’assassins concurrents, de reconnexion familiale et de rédemption vide de sens alors que la menace d’un événement d’extinction dans le continuum espace-temps mondial se profile à l’horizon.

Le frisson habituel du travail de Carnahan – mélange de personnages de gars coriaces avec une profondeur et une empathie significatives combinées à un style visuel dynamique – est ici stagnant et dilué.

Ils partent d’une position avantageuse – le public s’attend à ne pas aimer le rôle principal du film. Frank Grillo, un spécimen physique avec un réel sens du combat (exploré dans le documentaire Netflix plus agréable “FightWorld”), est tristement somnambule à travers le film. Son approche de Roy Pulver est au-delà de l’insouciance, même au-delà de «qui s’en soucie?».

Pour souligner son désintérêt, Grillo est obligé de se frayer un chemin à travers une narration de voix off de niveau «Blade Runner» de Harrison Ford. Pulver est un fêtard, un père absent et désormais ex-mari de la travailleuse et intelligente Jemma (Naomi Watts). Watts et Grillo partagent la chimie d’un mortier et d’un cadavre – tous deux font un travail, l’un est mort.

Les seuls moments du film qui expriment un véritable cœur mettent en scène le fils de Roy, Joe, joué par le fils réel de Grillo, Rio. Grillo guide Rio à travers leurs scènes, et ils se sentent vivants à cause de la sauce secrète de la chimie authentique.

«Boss Level» a une esthétique que j’appellerais «digital fugly». Avec une palette plate et délavée alternant marron ou froid, il commence à prendre les propriétés d’une toilette publique en retard de nettoyage. Malgré l’explosion, les décapitations, les poursuites en voiture et le jeu d’épée, l’action manque de composition inventive ou d’intimité pratique et de secousse.

Les méchants sont le colonel Clive Ventor de Mel Gibson et Brett de l’homme de main Will Sasso – qui orchestrent le tourment de Roy et menacent la vie de Jemma de Watts. Tous les téléspectateurs ont droit à leurs opinions différentes sur Gibson en tant que personne, mais il a livré des performances et des films emblématiques et émouvants. Gibson est complètement gaspillé dans «Boss Level». Il se noie dans un dialogue horrible, servant des menaces creuses d’un manager qui délègue mieux la mort que de jouer au marionnettiste. Les points forts des scènes Gibson sont Brett de Will Sasso, un ours d’un homme avec une sottise véritablement contagieuse.

Les antagonistes de Roy sont une version inférieure des assassins concurrents des «Smokin ‘Aces» de Carnahan. Les tueurs à contrat incluent des grands du MMA agissant mal (intentionnellement?), Y compris Quinton ‘Rampage’ Jackson, Rashad Evans, Buster Reeves, et disant zéro ligne – le champion du Superbowl Rob Gronkowski, Selina Lo et Meadow Williams.

«The Grey» de Carnahan est l’un des films préférés de ce critique de tous les temps, et il met également en vedette Grillo. À travers le bar de la station minière, Ottway de Liam Neeson erre dans une bagarre enflammée avec le Diaz de Grillo au centre – et l’énergie chaotique palpite à travers l’écran. Il y a plus d’intensité, d’énergie et de violence réelle dans le fond de la scène d’ouverture de «The Grey» que dans les 100 minutes de fonctionnement de «Boss Level».

Le plaisir du film en boucle temporelle – en tant que genre – est, espérons-le, «rewatch value». Plus les boucles sont délicieusement différentes, plus vous avez de chances de les revoir. Les meilleurs de la classe – autre que le chef-d’œuvre d’Harold Ramis – sont l’invasion extraterrestre spectaculaire de Doug Liman sur la répétition «Edge of Tomorrow» et le récit de la rédemption d’amour de l’année dernière à travers la fureur d’un mariage à «Palm Springs». «Groundhog», «Edge» et «Palm» vous récompensent encore et encore. «Boss Level» peut vous inspirer pour le voir à travers, mais c’est un et c’est fait.