Petit prix pour le Acer Aspire 3 avec SSD de 512 Go : êtes-vous prêt pour une rapidité exceptionnelle ?

Découvrez l’Acer Aspire 3 A314-36P-31MA : le compagnon idéal pour la bureautique

L’Acer Aspire 3 A314-36P-31MA est un ordinateur portable polyvalent, compact, léger, et au design élégant argenté, livré avec une housse et une souris. Il est parfaitement adapté à un usage quotidien grâce à ses 8 Go de mémoire vive et son processeur Intel Alder Lake-N Core i3-N305 hybride à 8 cœurs avec un module graphique Intel UHD G4, adapté aux jeux légers. Ce pack complet répondra à vos besoins en bureautique tout en offrant la mobilité et la praticité nécessaires pour travailler efficacement où que vous soyez.

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Performances et stockage

Le cœur de cet ordinateur portable bat au rythme d’un processeur Intel Core i3-N305 Alder Lake-N qui, avec ses 8 cœurs, assure une performance solide pour toutes les tâches quotidiennes. Accompagné d’un SSD M.2 de 512 Go, cet Acer Aspire 3 offre non seulement un espace de stockage généreux mais aussi une vitesse exceptionnelle en matière de démarrage de l’OS, de chargement d’applications et de transfert de données. Que ce soit pour le travail de bureau ou pour des loisirs, cet ordinateur est conçu pour offrir une efficacité optimale. Le SSD améliore également la durabilité et la résistance aux chocs de l’ordinateur, un avantage non négligeable pour ceux qui voyagent souvent.

Conception et connectivité

Ce modèle se distingue par son châssis fin et léger, facilitant le transport, et son apparence sobre mais élégante en argent clair. Il intègre une excellente connectivité comprenant un port USB-C, une sortie HDMI pour des connexions faciles à un moniteur ou une TV, des modules sans fil Wi-Fi 5 ac et Bluetooth 5 pour des connexions à distance, un port audio, ainsi que deux ports USB 3.0 pour des transferts de données rapides. Ces caractéristiques garantissent une grande flexibilité dans l’utilisation quotidienne de l’appareil. L’ajout de USB-C offre une compatibilité avec les derniers périphériques et assure une charge rapide des appareils, ce qui est essentiel pour les professionnels en déplacement.

Écran et multimédia

L’écran de 14 pouces Full HD LED antireflet offre une qualité d’image claire et détaillée, idéale pour les tâches qui demandent une bonne définition visuelle comme le visionnage de vidéos ou le traitement de textes et d’images. Cet écran assure également une meilleure visibilité en environnement lumineux grâce à son traitement antireflet. De plus, le système audio intégré enrichit l’expérience utilisateur lors de la visualisation de contenus multimédias ou de la participation à des conférences vidéo. La qualité sonore est améliorée pour fournir une expérience immersive lors de l’écoute de musique ou lors de visionnages de médias, renforçant l’attrait de ce portable pour les loisirs multimédias.

Autonomie et mobilité

L’Acer Aspire 3 est conçu pour les utilisateurs en déplacement. Avec une autonomie annoncée de 6 heures, ce portable permet de travailler plusieurs heures loin d’une prise de courant. Son poids de seulement 1.4 Kg et ses dimensions compactes le rendent aussi facile à transporter qu’un Ultrabook.