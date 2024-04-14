AMD vs Intel : découvrez qui est le véritable roi du gaming !

Découvrez pourquoi AMD Ryzen est le meilleur choix pour le gaming face à Intel

AMD Ryzen vs Intel: Le match ultime pour les gamers

Depuis 2017, le débat entre Intel et AMD Ryzen est au cœur des préoccupations des consommateurs lors de l’achat d’un nouveau PC, notamment pour les gamers qui se demandent quelle marque offre les meilleures performances. Cet article explore les raisons pour lesquelles AMD Ryzen surpasse Intel dans le domaine du gaming, soulignant des avancées significatives en termes de performance, de consommation énergétique et de support matériel.

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Performances de jeu : AMD domine Intel

Les tests de jeux en conditions réelles montrent que les processeurs AMD Ryzen surpassent souvent leurs homologues Intel, particulièrement dans les jeux nécessitant une forte sollicitation du CPU. Par exemple, dans des tests effectués par Hardware Unboxed, le Ryzen 7 7800X3D a surpassé l’Intel Core i9 14900K dans 17 des 21 jeux testés à une résolution de 1080p. Cette tendance se maintient même à des résolutions supérieures, affirmant la dominance d’AMD dans les performances de jeu.

Compatibilité et support de la RAM

À ses débuts, AMD Ryzen a rencontré des problèmes de compatibilité avec la RAM haute vitesse, mais ces problèmes ont été rapidement résolus. Aujourd’hui, les CPUs de chez AMD et Intel offrent d’excellents supports de la RAM, avec des capacités natives impressionnantes et des performances stables même lorsqu’elles sont overclockées. Ainsi, dans le domaine du support de la RAM, AMD et Intel sont à égalité, offrant tous deux des options robustes et performantes pour les gamers.

Support de la carte mère et longévité du socket

AMD a clairement l’avantage sur Intel en termes de support de la carte mère grâce à ses sockets AM4 et AM5 qui ont soutenu plusieurs générations de processeurs Ryzen. Intel, cependant, a souvent contraint ses utilisateurs à changer de carte mère lors des mises à niveau de CPU, ce qui peut s’avérer coûteux et inefficace. AMD s’engage à soutenir le socket AM5 jusqu’en 2025 et au-delà, promettant plus de durabilité et de flexibilité pour les utilisateurs.

Performances des SSD et consommation d’énergie

Les derniers CPUs d’AMD et Intel prennent en charge les SSD PCIe Gen 5, offrant des vitesses futures et une excellente longévité. Bien que les performances des SSD soient similaires entre les deux marques, AMD se distingue par une meilleure efficacité énergétique. Par exemple, un système de jeu équipé d’un AMD Ryzen 7800X3D consomme nettement moins d’énergie que celui avec un Intel Core i9 14900K, ce qui peut se traduire par des économies significatives sur la facture d’électricité.

Valeur et prix : AMD offre le meilleur rapport qualité-prix

En termes de valeur et de prix, AMD offre de meilleures options pour les gamers, particulièrement avec le Ryzen 7 7800X3D qui est non seulement plus performant mais également moins cher que l‘Intel Core i9 14900K. Pour ceux qui recherchent une performance multi-cœur supérieure pour des tâches comme la création de contenu, AMD propose également des options compétitives, bien que plus coûteuses. Intel pourrait être moins cher, mais la différence de consommation d’énergie peut annuler les économies initiales.