Comment overclocker votre CPU et GPU

Apprendre à overclocker le CPU et le GPU en toute sécurité était autrefois une tâche réservée aux seuls techniciens qui vivent et respirent l’électricité statique. En 2020, cependant, l’overclocking est assez simple. Cela peut sembler intimidant au début, mais les progrès de la technologie ont permis de créer des expériences d’overclocking de plus haut niveau et plus conviviales, ce qui rend le processus plus facile pour les débutants.

Vous pouvez toujours apprendre à installer une carte graphique ou à mettre à niveau le processeur pour augmenter le nombre d’images par seconde, mais cela n’est pas donné. L’overclocking en toute sécurité de votre CPU et de votre GPU, en revanche, est plus facile que jamais, ce qui vous permet d’obtenir des performances supplémentaires de vos composants et d’augmenter le nombre d’images sans avoir à payer quoi que ce soit – à moins que vous ne vouliez ajouter le meilleur refroidisseur de CPU au mélange.

L’argument en faveur de l’overclocking du meilleur processeur de jeu et de la meilleure carte graphique est plus fort que jamais, et il y a très peu de raisons de ne pas le faire. Il suffit de suivre les étapes simples ci-dessous pour être opérationnel. Pas de soudure nécessaire. Ni de maths. Bon… ok, il y a un peu de maths.

Mais ce n’est pas vraiment de l’overclocking – du moins, ce n’est pas le véritable esprit de l’overclocking. L’overclocking est un moyen pour nous de tirer le maximum de performances des composants existants de nos PC lorsque nous ne pouvons pas nous permettre d’acheter quelque chose de plus récent ou de plus rapide.

Alors qu’il s’agissait autrefois de remplacer des cristaux, d’échanger du silicium ou de tracer des lignes sur votre processeur avec un crayon (honnêtement), tout ce dont vous avez besoin aujourd’hui est un logiciel d’overclocking, un peu de connaissance du BIOS et un peu de patience. Oh, et vous aurez probablement envie de jeter le meilleur refroidisseur AIO là-dedans pour faire bonne mesure.

L’overclocking est-il sûr ?

L’overclocking est beaucoup moins dangereux pour la santé de vos composants qu’il ne l’était auparavant – avec des sécurités intégrées dans le silicium moderne – mais vous utiliserez toujours votre matériel en dehors de ses paramètres officiels. Cela signifie que vous risquez d’invalider toute garantie dont votre matériel pourrait encore bénéficier et qu’il y a un léger risque que tout stress supplémentaire le pousse à bout et le détruise. C’est pourquoi, historiquement, l’overclocking se fait sur des composants vieillissants. Vous avez été prévenu…

Maintenant que l’avertissement officiel est passé, passons aux choses sérieuses. L’objectif est de rendre votre PC de jeu encore plus génial, en commençant par l’overclocking de votre CPU.

Comment overclocker le CPU

1. Téléchargez un logiciel d’overclocking du CPU

Lorsqu’il s’agit d’overclocker le CPU, c’est un peu différent de l’overclockage du GPU. Cependant, les principes de base restent les mêmes pour apprendre à overclocker le CPU et le GPU : soyez patient et allez-y doucement.

Il y a une autre chose à retenir, c’est qu’il faut choisir ses batailles. Tous les processeurs ne peuvent pas être overclockés de nos jours. Intel a mis un frein à cette pratique il y a quelque temps en verrouillant les multiplicateurs de vitesse d’horloge sur tous les processeurs, sauf les plus chers. Vous devez vous assurer que votre processeur a un multiplicateur déverrouillé pour pouvoir obtenir de sérieux gains de performance. Pour Intel, cela signifie choisir une puce de la série K, et pour AMD, n’importe lequel de ses derniers processeurs Ryzen ou des anciens composants Black Edition. Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez appuyer simultanément sur les touches Win+Pause/Break pour savoir quel processeur est installé dans votre système.

Consultez notre guide des meilleurs processeurs pour les jeux vidéo pour connaître notre avis sur les meilleurs processeurs du moment. Il se trouve que ce sont aussi ceux qui sont les plus à l’aise avec les réglages d’horloge.Vous aurez également besoin d’autres logiciels pour vous aider, mais une fois encore, ils sont tous disponibles gratuitement. Tout d’abord, vous aurez besoin d’un logiciel de surveillance, et nous vous suggérons de choisir CPU-Z pour garder un œil sur la vitesse d’horloge et les multiplicateurs du CPU en temps réel, ainsi que Real Temp pour suivre les températures à l’intérieur du processeur.

L’outil d’analyse comparative du CPU le plus simple est Cinebench. Il s’agit d’un test de rendu multithread basé sur le processeur qui mettra votre silicium à rude épreuve et vous donnera un indice à la fin pour vous aider à évaluer les performances relatives. Enfin, téléchargez Prime95 pour tester votre CPU une fois que vous êtes satisfait de la vitesse d’horloge finale.

Les CPU Ryzen d’AMD ont même leur propre logiciel Ryzen Master, spécialement conçu pour être utilisé avec ces puces. Bien que vous aurez un meilleur accès aux différents paramètres de votre carte AM4 en passant par le BIOS plutôt que par le logiciel plus basique.

Au moment des tests, il est bon de se rappeler que l’utilisation de l’application Ryzen Master prend environ 10% des ressources de votre CPU, alors fermez-la toujours si vous évaluez la qualité de votre overclock.

Mais, personnellement, nous trouvons qu’il est toujours aussi facile de tout faire à partir de l’ancien BIOS de votre carte mère. De plus, comme il s’agit principalement d’un clavier, vous pouvez faire semblant d’être un hacker sorti d’une émission de télévision des années 90 ou d’un blockbuster hollywoodien.

2. Mettez à jour votre BIOS et vos pilotes

Une fois encore, vous devez vous assurer que votre PC est entièrement à jour. Il ne s’agit pas seulement de la mise à jour de Windows et de vos pilotes, vous devez également vous assurer que le BIOS de votre carte mère est le dernier firmware. Pour ce faire, vous devez connaître la marque et le modèle exacts de votre carte mère actuelle, ainsi que la version du BIOS que vous utilisez actuellement. Heureusement, l’application CPU-Z que vous venez de télécharger vous aidera si vous ne savez pas exactement de quoi il s’agit.

Démarrez CPU-Z et cliquez sur l’onglet Mainboard en haut. Le fabricant et le modèle de votre carte seront indiqués dans la fenêtre qui s’ouvre, ainsi que la version du BIOS actuellement installée. Armé de ces informations, vous pouvez vous rendre sur le site Web du fabricant, rechercher votre carte et télécharger la dernière mise à jour du BIOS. Nous avons également un guide beaucoup plus approfondi sur la façon de procéder à une mise à jour du BIOS !

Vous devez trouver le BIOS exact de votre carte mère pour éviter tout problème.

Cela ne vaut pas la peine de perdre du temps ici – vous devez trouver la correspondance EXACTE entre le BIOS et la carte. Télécharger simplement un BIOS qui semble correct ne sera pas suffisant. Il y a de fortes chances que le BIOS le rejette. Mais, au pire, il pourrait bloquer complètement votre carte mère. Attention. Une fois téléchargée, décompressez la mise à jour du BIOS sur une clé USB, et redémarrez avec votre pendrive en place.

En appuyant sur F2, F8, F12 ou Del (pourquoi tous ces fabricants ne peuvent-ils pas utiliser un raccourci clavier standard ?) lorsque l’écran PC POST apparaît (avant le chargement de l’écran de Windows), vous accéderez à l’écran du BIOS. De là, vous devrez probablement aller dans l’onglet Outils. Le BIOS qui s’affiche diffère d’un fabricant à l’autre, mais il est en grande partie similaire. Vous devriez trouver un utilitaire de mise à jour du BIOS qui prendra en charge votre mise à jour de micrologiciel téléchargée et vous guidera tout au long du processus.

3. Chargez les paramètres par défaut de la carte mère

Une fois que votre BIOS est mis à jour, vous voudrez redémarrer à partir de zéro et trouver l’option pour charger les paramètres optimisés. Il s’agit essentiellement d’une réinitialisation d’usine de votre carte mère, mais elle sera liée au dernier firmware que vous venez d’installer, donc cela vaut la peine de le faire avant de commencer quoi que ce soit. Vérifiez ensuite les paramètres de démarrage pour vous assurer qu’ils n’ont pas changé le disque de stockage à partir duquel le PC démarre.

Il se peut également que votre BIOS dispose d’une fonction d’auto-overclocking très pratique – de nombreuses cartes modernes sont équipées de telles fonctions. Elles peuvent cependant être un peu aléatoires, mais cela vaut la peine de les essayer pour voir ce que votre carte mère peut faire par elle-même. Si rien d’autre, cela vous donnera une meilleure plate-forme pour continuer l’overclocking manuellement.

4. Changez votre multiplicateur d’horloge

La vitesse d’horloge de votre processeur est calculée en multipliant l’horloge de base (BCLK) par le multiplicateur du CPU. Le BCLK sera probablement réglé à 100 MHz par défaut, donc pour un Core i5 6600K, par exemple, le multiplicateur sera réglé à 35, ce qui donnera une vitesse d’horloge finale de 3,5 GHz.

Pour augmenter la vitesse d’horloge de votre processeur, il suffit d’augmenter d’une unité le multiplicateur de la vitesse d’horloge du processeur, de vérifier si la machine démarre toujours, puis d’exécuter un rapide test Cinebench pour vérifier la stabilité. Vous devrez régler le paramètre multiplicateur/ratio du processeur sur Manuel/Synchroniser tous les cœurs et entrer le nombre souhaité. Vous devriez alors voir un calcul de la vitesse d’horloge finale quelque part sur la page. Enregistrez ensuite les paramètres et redémarrez votre machine, en démarrant sous Windows.

Une fois sur votre bureau Windows, lancez CPU-Z et Real Temp, puis exécutez le test CPU dans Cinebench pour vous assurer que votre processeur fonctionne de manière stable. Gardez un œil sur CPU-Z pour vérifier si la puce fonctionne à la vitesse attendue et vérifiez la température du processeur dans Real Temp pour vous assurer qu’il n’est pas excessivement chaud.

Ensuite, si tout fonctionne comme prévu, redémarrez dans le BIOS et rincez et répétez jusqu’à ce que la machine refuse de démarrer (pourquoi, bonjour Madame écran bleu de la mort, quel plaisir de vous voir…) ou qu’elle s’écroule au milieu de votre benchmark de stabilité.

Lorsque cela se produit, il suffit de redémarrer dans votre BIOS pour modifier les paramètres. Il y a de fortes chances que l’écran POST se verrouille lorsque vous redémarrez, avec un message disant “l’overclocking a échoué”, vous donnant immédiatement l’option de passer à l’écran du BIOS. De là, diminuez le multiplicateur d’une unité, sauvegardez et redémarrez en testant la stabilité sous Windows.

Si vous vous retrouvez dans un cycle de démarrage horrible où votre machine gèle avant que vous puissiez accéder au BIOS, ne paniquez pas – tout n’est pas perdu. Vous devrez peut-être vous plonger dans votre machine et jeter un coup d’œil à votre carte mère. En effet, vous devrez probablement réinitialiser le BIOS de votre carte mère. La méthode peut varier d’un fabricant à l’autre – Google est votre ami ici. Il s’agira soit d’un petit bouton sur le panneau arrière de votre carte (si vous êtes chanceux), soit d’un bouton sur la carte mère à l’intérieur de votre boîtier (si vous n’êtes pas aussi chanceux), soit d’un cavalier que vous devrez court-circuiter sur le circuit imprimé lui-même (si vous avez écrasé chat noir avec un miroir).

4. Vérifiez la stabilité

Lorsque vous avez atteint les limites de ce que l’augmentation du multiplicateur peut vous apporter, il est temps de vous assurer que votre machine est toujours stable à 100%. Prime95 est un excellent outil de test de stress pour les CPUs – si votre overclock peut survivre à dix minutes d’exécution de Prime95, il y a des chances que votre nouvelle vitesse d’horloge soit sacrément solide. Démarrez à la fois CPU-Z (pour vérifier que la vitesse d’horloge reste constante) et Prime95, en sélectionnant les petites FFTs lorsque l’écran de test de torture apparaît.

Exécutez le test de torture pendant au moins dix minutes, puis, lorsque vous êtes satisfait de la stabilité de la puce, vous devez cliquer sur l’onglet Test dans la fenêtre Prime95 et arrêter le test manuellement. Fermer simplement la fenêtre ne fera pas nécessairement l’affaire.

Maintenant vous devriez avoir un overclock CPU solide comme le roc, en espérant au moins booster les taux d’images minimum dans le jeu, et potentiellement libérer un peu de performance supplémentaire de vos cartes graphiques dans l’ensemble.

5. Il doit y avoir plus que ça….

Bien sûr qu’il y en a. Si vous voulez aller encore plus loin avec votre coûteux silicium, il y a un terrier à explorer. Si vous vous lancez dans l’overclocking du processeur, vous pouvez commencer à jouer avec les voltages et les réglages de l’horloge de base, mais cela implique un plus grand risque à long terme pour votre matériel, ainsi qu’une manipulation beaucoup plus complexe des différents paramètres du BIOS. De plus, le fait de jouer avec les tensions augmente également la chaleur dégagée et ne vous permet d’obtenir qu’une vitesse d’horloge légèrement supérieure. Vous pouvez également augmenter le BCLK de certains processeurs, mais cette méthode est plus susceptible d’échouer.

Vous pouvez améliorer le refroidissement de votre CPU et de votre PC dans son ensemble, ce qui peut vous aider à obtenir une vitesse d’horloge finale plus élevée. Si vous utilisez le même refroidisseur que celui fourni avec votre processeur, il est probable que votre puce soit plus chaude que nécessaire. Choisir la meilleure carte mère de jeu pour l’associer à un refroidisseur solide peut également vous aider.

Comment overclocker votre GPU

Overclocking en un clic

Si vous voulez vraiment vous débarrasser de tout le bricolage (et du plaisir) de l’overclocking de votre GPU Nvidia, vous pouvez opter pour la fonctionnalité Scanner de Nvidia. Cet outil pratique, que l’on trouve dans diverses applications d’overclocking, notamment EVGA Precision et MSI Afterburner, définit et valide l’overclock de votre GPU pour vous, ne laissant à l’utilisateur que les horloges de la mémoire.

1. Télécharger un logiciel d’overclocking GPU

Si vous voulez vous lancer, la première étape est de vous assurer que votre PC est complètement à jour. Cela devrait vous permettre de détecter les éventuels problèmes qui se cachent dans votre système ou de vous en débarrasser avant qu’ils ne deviennent un problème. Consultez Windows Update pour mettre votre système d’exploitation à jour et assurez-vous que vous disposez des derniers pilotes pour votre carte graphique, qu’il s’agisse d’un GPU AMD ou Nvidia.

Ensuite, procurez-vous un logiciel d’overclocking. Mon choix personnel pour booster votre carte graphique est le logiciel Afterburner de MSI. Il utilise le backend classique de Rivatuner (comme les applications GPU Tweak d’Asus et Precision d’EVGA), mais il est doté d’une interface facile à utiliser et d’un affichage à l’écran très pratique pour suivre les choses dans le jeu. Il s’agit d’un téléchargement gratuit, qui ne prend que quelques minutes à installer, et qui peut être utilisé sur n’importe quel GPU, pas seulement ceux de MSI.

En plus du logiciel permettant d’effectuer tout overclock que vous souhaitez réaliser, vous devriez également vous procurer quelques applications de benchmarking. Jetez un coup d’œil dans votre bibliothèque Steam ; vous verrez que certains des jeux que vous possédez déjà ont des benchmarks intégrés – tout le monde a une copie de GTA 5, non ? Mais si les jeux sont excellents pour vous donner une image tangible des performances de votre PC avant et après, ils sont un peu difficiles à utiliser lorsque vous essayez de trouver les limites de votre matériel.

Nous vous suggérons de télécharger le benchmark Unigine Heaven. Il s’agit d’un test de rendu 3D intensif pour le GPU qui sollicitera votre carte avec une boucle continue que vous pouvez exécuter dans une fenêtre de votre bureau.

2. Étalonnez vos performances

Vous devez obtenir des chiffres de base sur les performances actuelles de votre machine. Le benchmarking est un processus plutôt sec et fastidieux, mais il vous permettra de vous sentir bien au chaud après avoir obtenu des performances GPU supplémentaires, car vous pourrez voir noir sur blanc ce que tous ces efforts d’overclocking vous ont apporté.

Prenez l’un de vos jeux préférés avec un benchmark intégré – nous utilisons des jeux comme GTA 5, Total War, Shadow of the Tomb Raider, Hitman et Far Cry 5 – et exécutez le test (qui se trouve généralement dans les options graphiques) avec vos paramètres actuels, en notant les scores finaux de fréquence d’images moyenne et minimale. Il est également intéressant d’effectuer le test Heaven à la résolution native de votre écran (appuyez sur F9 et détendez-vous). Vous pouvez également télécharger la version gratuite de 3DMark et exécuter le test de base FireStrike pour obtenir un score d’indice fiable.

3. Ajustez les fréquences de la mémoire

Nous n’insisterons jamais assez sur ce point : soyez patient. C’est la clé pour tirer le meilleur parti de votre GPU avec l’overclocking de base que nous faisons ici. Il est très peu probable que vous endommagiez votre carte graphique pendant que vous testez ses limites, mais si vous y allez à fond, en poussant les horloges aussi haut que les curseurs le permettent, les risques minimaux sont définitivement augmentés.

Tout d’abord, démarrez Afterburner et assurez-vous que le petit logo Windows n’est pas allumé – en cliquant sur ce bouton, vous vous assurez que les paramètres boostés actuels sont appliqués au démarrage du système. Vous ne voulez pas que cela se produise lorsque vous essayez de trouver les limites, seulement lorsque vous êtes sûr que le système est stable.

Ensuite, démarrez Heaven dans une fenêtre, une fenêtre suffisamment petite pour que vous puissiez voir et accéder au panneau de contrôle d’Afterburner pendant que Heaven tourne en boucle dans son décor de village médiéval flottant. Sur un écran 1080p natif, lancez le test à 1280 x 720, puis, avec un écran 1440p ou 4K, lancez le test à 1920 x 1080.

Nous n’insisterons jamais assez sur ce point : soyez patient.

Vous êtes maintenant prêt à commencer les réglages et le meilleur endroit pour commencer est avec les horloges de mémoire. Commencez à déplacer le curseur de la mémoire vers la droite par incréments de 5 à 10 MHz, en appuyant sur le bouton de validation pour appliquer le boost à chaque fois. Après chaque étape, vérifiez l’exécution en boucle de Heaven pour voir si des artefacts visuels apparaissent à l’écran. Les problèmes de mémoire se manifesteront sous la forme de blocs solides, de taches de couleur ou d’étoiles très nettes. Continuez à augmenter le curseur de la mémoire par petits incréments jusqu’à ce que vous commenciez à voir les signes révélateurs d’une mémoire défaillante… ou jusqu’à ce que la carte ou le système tombe en panne.

Une fois que vous avez atteint ce stade, réduisez la vitesse d’horloge d’un ou deux pas, appliquez la nouvelle horloge mémoire, et laissez Heaven fonctionner pendant une période plus longue pour vous assurer qu’il reste stable à la nouvelle vitesse. Si vous voyez plus d’artefacts de mémoire, diminuez encore de 5 à 10 MHz, et testez à nouveau.

Maintenant que vous avez trouvé les limites de la mémoire, notez le décalage de la vitesse d’horloge stable, et réinitialisez la carte à ses paramètres par défaut.

4. Overclocker le GPU

C’est ici que les performances changent vraiment et que vous allez commencer à générer le plus de chaleur. Avant de commencer à augmenter la vitesse d’horloge du GPU, poussez le curseur de la limite de puissance au maximum – permettant à la carte graphique de fournir plus de puissance au silicium si elle le peut – et poussez également la limite de température un peu plus haut pour tenir compte de la génération de chaleur accrue.

En utilisant le même processus que pour l’overclocking de la mémoire vidéo, augmentez la vitesse d’horloge du GPU par incréments de 5 à 10 MHz, en vérifiant l’absence d’artefacts dans la fenêtre de jeu à chaque changement d’étape.

Les artefacts du processeur se manifestent de manière différente des problèmes de mémoire. Soyez attentif aux points de taille pixel de différentes couleurs qui apparaissent à l’écran, aux éclats de couleur aléatoires ou aux flashs lumineux et colorés en plein écran. Dès que vous voyez quelque chose de ce genre, il est temps de réduire la vitesse d’horloge du GPU de la même manière que vous l’avez fait avec la mémoire pour trouver la vitesse d’horloge boostée stable.

5. Testez les deux overclocks en même temps

Maintenant, vous voulez voir comment tout se présente avec les horloges du GPU et de la mémoire réglées aux niveaux maximums que vous avez découverts individuellement. Ne soyez pas surpris si, en mettant les deux curseurs au niveau où ils fonctionnaient de manière stable auparavant, vous obtenez maintenant beaucoup d’artefacts ou de crashs. Si cela se produit (et ce sera probablement le cas), notez si les pépins que vous voyez sont liés au GPU ou à la VRAM, et réduisez le curseur correspondant d’un cran de 5 MHz.

En revanche, si le système se bloque, redémarrez simplement le système et réglez les vitesses de la mémoire et du processeur d’un cran en arrière, puis testez à nouveau. Lorsque vous êtes sûr de vos réglages, il est temps de procéder au test de stress.

6. Testez et testez encore

Fermez Heaven en mode fenêtré et redémarrez-le en plein écran à votre résolution native et laissez-le tourner en boucle pendant dix bonnes minutes pour vous assurer qu’il reste parfaitement stable à vos nouvelles horloges. Quand vous êtes sûr qu’il est stable, appuyez sur F9 pour faire une analyse comparative, et voyez quelle augmentation de performance vos efforts vous ont permis d’obtenir. Reproduisez maintenant vos tests précédents de jeu et 3DMark pour voir ce que vous avez gagné d’autre.

Enfin, appuyez sur le petit logo Windows sur Afterburner et allumez-le de sorte que chaque fois que vous démarrez, vous utilisez les paramètres overclockés que vous venez de découvrir.

7. Mise à niveau du refroidisseur de votre GPU

Toutes les cartes graphiques ne sont pas créées égales et les puces qu’elles contiennent non plus. On ne peut pas vous garantir un overclock particulier (ou même un overclock tout court) car chaque GPU aura une limite différente en raison des aléas du processus de fabrication. Nous avons également entendu parler de problèmes avec des cartes GTX 1070 ultérieures, utilisant la mémoire Micron au lieu de Samsung, qui limitent leurs performances d’overclocking de la mémoire par rapport aux modules de mémoire originaux des Founders Editions.

Vous pouvez avoir de la chance et constater que votre GPU va booster comme une bête. De même, vous pourriez ne pas être en mesure d’obtenir beaucoup de performances supplémentaires à tous. Mais comme certains fournisseurs accidentels de viande de cheval ont coutume de dire : chaque petit coup de pouce.

Il y a d’autres choses que vous pouvez faire pour aider, cependant. Si votre carte est une version de référence, utilisant un refroidisseur standard Nvidia ou AMD, vous pouvez acheter des refroidisseurs tiers relativement bon marché pour les remplacer et obtenir des performances d’overclocking potentiellement plus élevées. Corsair propose même des adaptateurs pour que vous puissiez attacher l’un de leurs refroidisseurs d’eau de CPU en boucle fermée à votre carte graphique, bien que cela aille probablement trop loin si vous essayez juste de gagner quelques mois de jeu supplémentaires de votre GPU vieillissant. Sinon, assurez-vous simplement que votre boîtier dispose d’un bon flux d’air, avec une bonne quantité de ventilateurs d’entrée et de sortie.

8. Comment utiliser AMD WattMan

L’utilisation d’Afterburner, ou d’autres applications basées sur Rivatuner, n’est pas la seule option. Avec les cartes AMD Radeon, vous pouvez simplement utiliser le nouvel outil WattMan qui fait désormais partie du logiciel pilote Radeon Settings.

Il s’agit d’une option dédiée aux cartes AMD modernes qui vous permet d’effectuer un overclocking par application pour des jeux individuels. Avant les cartes de la série 400, vous n’aurez pas un accès complet à tout ce que WattMan peut offrir, mais vous pourrez toujours jouer avec certains curseurs.

Le processus d’overclocking est similaire à celui que nous avons détaillé plus tôt – pousser patiemment les vitesses d’horloge tout en vérifiant Heaven dans une fenêtre séparée – mais il y a quelques étapes, légèrement différentes. Tout d’abord, vous devez augmenter la vitesse minimale et la vitesse cible du ventilateur, puis passer d’automatique à manuel et augmenter les objectifs de température. Une fois encore, vous devrez pousser la limite de puissance au maximum avant de modifier les horloges.

Pour la mémoire, vous devez augmenter l’état 1 par petits incréments et cliquer sur appliquer pour vérifier la stabilité, tandis que le curseur du GPU doit être augmenté par pas de 0,5% au lieu des sauts de 5-10 MHz que nous utilisions dans Afterburner.

Une fois de plus, tout est question de patience et de vigilance.