5 conseils de développement commercial pour faire passer votre agence de recrutement au niveau supérieur

L’année écoulée a été un défi pour le marché du travail, ce qui en fait également un défi pour les agences de recrutement. Ce fut une année de divergences en raison de l’incertitude entourant presque toutes les industries au milieu de la pandémie de coronavirus. D’un côté, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi actuel et des entreprises qui ont été obligées de réduire leur nombre d’employés. De l’autre côté, les entreprises des soins de santé, de la livraison et d’autres secteurs essentiels ont été submergées par la demande, elles ont donc dû augmenter le nombre d’employés.

Ces événements mettent beaucoup de pression sur les agences de recrutement, ce qui les oblige à intensifier leur jeu et à s’adapter aux défis à venir. C’était une période difficile en effet, mais les choses commencent lentement à revenir à la normale, et lorsque cela se produit, vous voulez que votre agence de recrutement soit prête à saisir les opportunités qui se profilent.

Si vous cherchez des moyens de préparer le succès de votre entreprise de recrutement, vous êtes au bon endroit. Nous sommes ici pour explorer quelques façons simples que les agences de recrutement peuvent améliorer leur façon de faire des affaires, pour aider non seulement elles-mêmes mais aussi leurs clients.

Concentrez-vous sur l’établissement de la confiance

La confiance est primordiale lorsque vous souhaitez établir des relations solides avec les clients et les candidats. Bien que votre objectif principal soit de réaliser des profits, comme c’est le cas pour toute entreprise, n’approchez pas toutes les personnes qui franchissent votre porte dans le but de «conclure un accord».

Concentrez-vous sur la découverte de ce dont les clients ont besoin et ce que veulent les clients, faites un effort pour comprendre la culture d’entreprise et gardez une communication ouverte avec l’équipe de direction de chaque client. En tenant compte de ces aspects, vous serez en mesure de trouver les bons candidats qui conviennent au poste et à l’entreprise.

Vous devez également vous concentrer sur l’établissement de la confiance avec les candidats. Prenez le temps de parler individuellement à chaque candidat et d’en apprendre un peu plus sur eux. En apprenant à les connaître, vous serez en mesure de déterminer davantage leurs compétences et leur personnalité, ce qui les place dans des postes qui correspondent à leurs besoins.

Rationalisez les opérations autant que possible

Les agences de recrutement deviendront de plus en plus occupées dans les mois à venir. Pour répondre aux demandes, les agences de recrutement doivent rationaliser autant que possible leurs processus commerciaux. Automatiser autant que possible les processus de back-office est le seul moyen de garantir que vos agents de recrutement aient le temps de se concentrer sur les aspects qui comptent vraiment au lieu d’être enterrés dans la paperasse.

Une approche papier des feuilles de temps prend du temps et est fastidieuse, coûtant aux recruteurs un temps précieux qui pourrait être orienté vers des activités nécessitant une approche humaine.

Un bon logiciel d’agence, si vous êtes en recrutement, est primordial pour le bien-être de votre entreprise. Cela accélérera le rythme et révélera une variété d’avantages financiers. Vous pouvez suivre vos projets internes, facturer vos clients plus rapidement, automatiser les paiements et suivre la rentabilité. Certaines de ces options logicielles peuvent également être intégrées à d’autres applications logicielles de comptabilité, ainsi qu’au logiciel CRM, pour tout avoir en un seul endroit.

Allez plus loin et coachez vos candidats

Interviewer les candidats, c’est ce que font les agences de recrutement. Pourtant, très peu prennent le temps de faire un effort supplémentaire et de coacher leurs candidats. Lorsqu’un candidat exprime ses inquiétudes, écoutez-le et essayez de l’aider à surmonter ces problèmes. Certains peuvent être des personnes très qualifiées, mais ils manquent de confiance, c’est pourquoi ils échouent à de nombreux entretiens d’embauche.

Cela aidera non seulement le candidat à décrocher l’emploi souhaité, mais augmentera également la crédibilité et l’image de votre entreprise de recrutement. Sans oublier, cela facilitera le placement des candidats, ce qui se traduira par une réussite pour votre agence.

Si vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour encadrer les candidats individuellement ou organiser des séminaires, vous pouvez toujours tirer parti de la technologie. Le contenu vidéo, par exemple, est un moyen très efficace d’atteindre les candidats et de les aider à mieux comprendre comment se préparer au processus de recrutement. De plus, ce type de contenu fonctionne également comme une stratégie marketing, surtout s’il est informatif et créé de manière réfléchie.

Voici quelques exemples de vidéos que vous pouvez réaliser:

Conseils aux candidats pour se préparer à un entretien

Ce que différentes industries recherchent chez un candidat

Comment rédiger un CV

Comment rédiger une lettre d’intention

S’habiller pour un entretien d’embauche

Utilisez les réseaux sociaux à votre avantage

Les médias sociaux ont évolué au-delà du simple moyen de rester en contact avec des amis ou de suivre nos célébrités préférées. À l’ère de la numérisation, les recruteurs doivent apprendre à tirer parti des médias sociaux.

Il existe un bassin infini de ressources sur les médias sociaux, y compris des candidats et des clients, alors n’attendez pas que les gens viennent vous voir. Au lieu de cela, liez-vous d’amitié avec eux sur les réseaux sociaux, suivez-les et assurez-vous toujours d’être là où se trouvent vos candidats.

Bien que LinkedIn soit la plate-forme de médias sociaux incontournable pour tout ce qui concerne les affaires, ne négligez pas non plus les autres plates-formes. Facebook a également acquis une énorme popularité dans le monde du recrutement. De plus en plus d’entreprises sont devenues actives sur les réseaux sociaux, et certaines d’entre elles publient même des offres d’emploi actives sur Facebook afin que les candidats puissent postuler.

Demandez à votre équipe d’être toujours à jour avec les nouvelles tendances de recrutement et apprenez à se positionner là où se trouvent les clients et les candidats.

Célébrez vos succès

Si vous voulez que le monde perçoive votre agence comme réussie, vous devez leur montrer à quel point vous réussissez. Gérer des postes importants ou aider les candidats à trouver l’emploi de leurs rêves, compte comme une grande réussite pour laquelle votre équipe a travaillé dur.

N’hésitez pas à vous vanter de ces choses sur les réseaux sociaux, votre site Web ou au sein de votre réseau. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devriez publier sur chaque poste réussi, mais quand quelque chose vaut la peine de se vanter, ne vous abstenez pas de célébrer lorsque le temps l’exige.

Cela montrera non seulement au monde entier quelle agence réussie vous dirigez, mais cela aidera également votre équipe à sentir que son travail est valorisé.