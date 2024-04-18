AirPods Pro 2 : 5 astuces secrètes pour booster votre son !

Découvrez les AirPods Pro 2 d’Apple, des écouteurs sans fil parmi les meilleurs sur le marché, grâce à leurs fonctionnalités avancées intégrées dans iOS 17 comme l’Audio Adaptatif, la Conscience Conversationnelle et le Volume Personnalisé. Avec des améliorations continues, Apple pourrait dévoiler encore plus de fonctionnalités lors de la Worldwide Developers Conference. Ces innovations visent à améliorer l’intégration des AirPods dans votre quotidien, rendant chaque interaction plus intuitive et personnalisée. Ne manquez pas les futures annonces qui pourraient inclure des mises à jour de performance ou de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires.

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Fonctionnalité Description Audio Adaptatif Ajuste automatiquement le son en fonction de l’environnement. Conscience Conversationnelle Réduit la musique lors des conversations sans avoir à retirer les écouteurs. Volume Personnalisé Ajuste le volume pour une expérience d’écoute personnalisée.

Centre de Contrôle des AirPods Pro 2

Le Centre de Contrôle offre un accès rapide à de nombreux réglages des AirPods. Une fois vos AirPods connectés à votre iPhone, maintenez appuyé le curseur de volume pour voir apparaître des options comme le mode de contrôle du bruit, la conscience conversationnelle, et les bascules audio spatiales. En ajoutant l’option Audition dans le Centre de Contrôle, vous activez des fonctionnalités telles que les Sons d’Ambiance et l’Écoute en Direct, améliorant ainsi votre concentration ou permettant d’utiliser vos AirPods comme un système d’écoute amplifié. Ce niveau de personnalisation enrichit considérablement votre expérience utilisateur, en vous permettant de contrôler finement comment et quand vous écoutez votre environnement ou vos médias préférés.

Personnalisation de l’audio avec les Accommodations pour Casque

Vous voulez modifier le profil sonore par défaut de vos AirPods ? Si vous utilisez Apple Music, commencez par ajuster l’égaliseur en allant dans Paramètres > Musique > EQ. Apple offre également des options d’Accommodations pour Casque qui vous permettent de personnaliser davantage votre audio via Paramètres > Accessibilité > Audio/Visuel > Accommodations pour Casque. Vous pouvez choisir entre un ton équilibré, des voix ou des aigus, ou encore augmenter les sons doux à l’aide d’un outil curseur. Ces réglages sont essentiels pour ceux qui ont des besoins auditifs spécifiques ou qui souhaitent simplement une expérience d’écoute optimisée pour différents environnements ou genres musicaux.

Audio spatial personnalisé

Utilisez la caméra TrueDepth de votre iPhone pour un audio spatial personnalisé ajusté à la forme de vos oreilles. Accédez à Paramètres > AirPods > Audio Spatial Personnalisé et suivez les instructions pour configurer cette fonction. Cela implique de tenir le téléphone devant votre visage puis de tourner la tête de gauche à droite pour cartographier vos oreilles. Assurez-vous que l’audio spatial est activé depuis le Centre de Contrôle pour expérimenter cette fonctionnalité avec des films et de la musique compatibles. Cette technologie immersive vous plonge au cœur de l’action ou de la musique, offrant une expérience cinématographique même en déplacement.

Partage d’audio avec un ami

Revivez les bons vieux jours du partage de musique avec une version 2024. Glissez vers le bas pour ouvrir le Centre de Contrôle, puis appuyez sur l’icône AirPods dans le coin supérieur droit de la boîte de lecture musicale. Appuyez sur Partager l’Audio. Rapprochez une autre paire d’AirPods ou de Beats, ouvrez le couvercle, puis appuyez et maintenez le bouton de jumelage sur l’étui. Suivez les invites à l’écran pour connecter cette autre paire à votre téléphone, et vous pourrez profiter de la même musique ensemble. Cette fonctionnalité renforce les liens sociaux et rend le partage de vos morceaux favoris plus facile et plus amusant que jamais.