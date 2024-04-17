Arrêtez tout ! La dernière mise à jour de Mac OS déclenche des bugs critiques

La mise à jour macOS Ventura 13.6.6 introduit des bugs significatifs affectant les performances des Macs.

Si vous utilisez un MacBook ou un autre appareil Mac sous macOS Ventura, prenez garde. La récente mise à jour macOS Ventura 13.6.6 est en train de causer de nombreux problèmes importants, influençant négativement l’utilisation des produits Apple préférés de nombreuses personnes. Il est conseillé de reporter cette mise à jour tant que les problèmes persistents ne sont pas résolus.

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Problèmes identifiés avec macOS Ventura 13.6.6

Divers utilisateurs ont rapporté des dysfonctionnements sérieux depuis l’installation de cette mise à jour. Des problèmes tels que l’impossibilité d’envoyer des e-mails, des coupures de Wi-Fi sur certains modèles de MacBook Pro 2017, et des difficultés pour se connecter à Microsoft Teams ont été fréquemment cités dans les forums de support d’Apple. D’autres complications incluent le non-fonctionnement de Touch ID et des problèmes de chargement de l’application Messages. Il est également rapporté que le système d’exploitation peut devenir inhabituellement lent, avec des applications prenant plus de temps à s’ouvrir et à fonctionner normalement. La réactivité générale du système a diminué, frustrant les utilisateurs qui comptent sur leur Mac pour des tâches professionnelles et personnelles quotidiennes.

Incidences sur les accessoires et les fonctionnalités

Outre les problèmes de logiciel, cette mise à jour affecte également le matériel et les accessoires. Sur certains iMac, par exemple, les lecteurs DVD externes ne sont plus reconnus après l’installation de la mise à jour. Les utilisateurs ont également signalé des difficultés à déplacer des applications vers un second écran ou à utiliser Time Machine pour effectuer des sauvegardes. Les rapports indiquent que certains périphériques USB et Bluetooth peuvent également présenter des problèmes de connectivité après la mise à jour. En outre, des problèmes de gestion de l’énergie ont été notés, affectant la durée de vie de la batterie des appareils portables.

Solutions et conseils pour les utilisateurs affectés

Bien que certains utilisateurs des forums communautaires d’Apple suggèrent de désactiver et réactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth pour corriger certains problèmes, ces solutions sont loin d’être garanties. Il semble qu’il faudra attendre que Apple déploie une nouvelle mise à jour, probablement plus tard dans le mois, pour résoudre ces problèmes de manière définitive. En attendant, il est crucial de partager vos expériences sur les forums pour attirer l’attention d’Apple sur ces problèmes urgents. Encourager les autres à faire de même peut aider à accélérer le processus de résolution, car un grand nombre de rapports augmente la visibilité du problème. L’utilisation de canaux de support officiels pour signaler les bugs peut également contribuer à ce que les corrections soient prioritaires.

Limitations de restauration et recommandations de sauvegarde

Contrairement à Windows, macOS ne permet pas de désinstaller facilement ou de revenir à une mise à jour de sécurité précédente. Cela souligne l’importance de maintenir une sauvegarde complète de votre Mac avec Time Machine, permettant de restaurer votre système en cas de mise à jour problématique. Il est également important de noter que, bien que Ventura ne soit pas la version la plus récente de macOS, c’est la dernière à supporter certains Macs plus anciens, comme le MacBook 12 pouces et l’iMac 2016. Ainsi, pour les utilisateurs de ces modèles, préserver l’intégrité de leur système actuel est crucial jusqu’à ce qu’une solution fiable soit trouvée. La patience est donc de mise, et les précautions doivent être prises pour protéger les données et les fonctionnalités des appareils affectés.