Les correctifs de sécurité pour l’iPhone sont actuellement déployés dans le cadre des mises à jour d’iOS. Grâce à un code trouvé dans la version bêta d’iOS 14.5, il semble que cela pourrait changer.

Grâce à un code découvert dans la version bêta d’iOS 14.5, il semblerait qu’Apple soit en train de créer un système permettant de diffuser les correctifs de sécurité de l’iPhone plus rapidement que jamais. Apple est le meilleur dans le domaine des mises à jour logicielles à long terme pour l’iPhone, mais en ce qui concerne le déploiement de petits correctifs de sécurité, il y a beaucoup de place pour l’amélioration. Si un bogue logiciel ou une faille de sécurité est découvert, Apple doit publier une mise à jour complète d’iOS pour mettre en œuvre ces changements sur les iPhones des utilisateurs – comme la mise à jour iOS 14.4.1 qui a été publiée il y a quelques jours.

En comparaison, cette situation est très différente de la façon dont les mises à jour d’Android sont traitées. Bien que Google soit (à juste titre) très critiqué pour la grande majorité des appareils Android fonctionnant avec des logiciels anciens et obsolètes, la façon dont les mises à jour de sécurité sont publiées est beaucoup plus efficace que ce que l’on trouve sur iOS. Une fois par mois, Google publie des correctifs de sécurité qui résolvent toutes sortes de problèmes et de vulnérabilités. C’est ensuite aux fabricants d’Android de décider quand (ou si) ils veulent mettre en œuvre ces correctifs sur leurs propres appareils, mais il n’en reste pas moins que Google crée et publie une mise à jour de sécurité mensuelle qui peut être installée sans qu’il soit nécessaire de lancer une toute nouvelle version d’Android.

Comme le rapporte 9to5Mac, quelque chose de similaire pourrait arriver à iOS dans un avenir proche. Selon ce rapport, “une nouvelle section ajoutée au menu de mise à jour du logiciel iOS indique qu’Apple fournira des mises à jour de sécurité autonomes pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad.” Bien que l’on ne sache pas encore exactement comment l’ensemble du processus fonctionnerait, le code suggère que les utilisateurs seraient en mesure de décider s’ils veulent installer une mise à jour complète d’iOS ou seulement les mises à jour de sécurité qui sont disponibles.

Les iPhone pourraient recevoir des mises à jour de sécurité plus rapidement et plus souvent

Comme le souligne également 9to5Mac, Apple propose déjà quelque chose de très similaire pour ses utilisateurs de Mac. Si quelqu’un utilise une ancienne version de macOS, il a la possibilité d’installer des mises à jour de sécurité autonomes plutôt que la dernière version de macOS – ce qui lui permet de maintenir son système à jour avec les derniers correctifs de sécurité disponibles tout en restant sur une ancienne version d’OS qu’il préfère.

Dans cette optique, un système similaire pour iOS pourrait présenter d’énormes avantages. Il est possible qu’Apple donne aux anciens iPhones la même capacité d’installer de nouveaux correctifs de sécurité sans avoir à mettre à jour une toute nouvelle version d’iOS, mais ce qui semble plus probable, c’est que cela permettra à Apple de publier des mises à jour de sécurité pour tous les iPhones de manière plus opportune. Google est en mesure de publier des correctifs de sécurité mensuels parce qu’il n’a pas à créer une nouvelle version d’Android à chaque fois, et si Apple a trouvé un moyen de fournir des mises à jour de sécurité à iOS sans modifier le système d’exploitation de base, cela pourrait se traduire par des mises à jour plus rapides et beaucoup plus fréquentes.

Tout ceci n’est que spéculation pour l’instant, mais si Apple doit faire une annonce officielle à ce sujet, il pourrait y en avoir une dans les mois à venir. La WWDC (la grande conférence logicielle d’Apple pour les développeurs) a lieu tous les ans en juin, et à cette occasion, Apple parle des nouveautés qui seront apportées à iOS, macOS, iPadOS, etc. Il est possible que cette nouvelle gestion des mises à jour de sécurité soit annoncée à cette occasion, mais il est trop tôt pour l’affirmer avec une certitude absolue.