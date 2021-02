Apple Maps Ajout de fonctionnalités Waze, Intel Downplays M1 Chip, Problème de chargement du MacBook Pro résolu

Cette semaine a vu un autre bon mélange de nouvelles et de rumeurs, mené par la découverte qu’Apple Maps va gagner des fonctionnalités de type Waze pour les accidents, les dangers et les contrôles de vitesse de crowdsourcing.

Intel fait également la une des journaux pour une nouvelle campagne publicitaire et des données de référence douteuses visant à cibler les derniers Mac M1 d’Apple, tandis que la voiture Apple Car, longtemps rumeur, reste dans l’actualité avec Hyundai / Kia s’être apparemment tiré une balle dans le pied en reconnaissant précédemment qu’il était dans parle avec Apple pour produire le véhicule. Lisez pour plus de détails sur ces histoires et plus de la semaine dernière!

Apple Maps ajoute des fonctionnalités similaires à Waze dans iOS 14.5

iOS 14.5 et iPadOS 14.5, qui sont toujours en version bêta, s’annoncent comme des mises à jour logicielles majeures pour l’iPhone et l’iPad. Nous avons déjà mis en évidence plusieurs nouvelles fonctionnalités la semaine dernière, telles que la possibilité de déverrouiller un iPhone avec une Apple Watch tout en portant un masque, la prise en charge de la 5G en mode Dual-SIM sur les modèles iPhone 12 et le streaming AirPlay 2 pour les entraînements Apple Fitness +, et nous J’ai appris depuis que la mise à jour ajoute de nouvelles fonctionnalités de type Waze à Apple Maps pour les accidents, les radars et les dangers de la route.

À partir d’iOS 14.5, Siri se souvient également du service de musique en streaming qu’un utilisateur choisit, ce qui permet de définir des services tiers comme Spotify par défaut plutôt qu’Apple Music – voici comment. Cette fonctionnalité ne semble pas encore fonctionner parfaitement pour tous les utilisateurs de la version bêta.

Enfin, il semble que le site Web mobile de YouTube fonctionne à nouveau avec le mode « Picture in Picture » sur la version bêta d’iOS 14.5. Apple a indiqué que iOS 14.5 devrait être lancé au public au «début du printemps», ce qui signifie probablement vers la fin mars.

Intel minimise la puce M1 d’Apple avec des références « soigneusement conçues »

Trois mois après le lancement des Mac M1 d’Apple, les critiques élogieux, Intel a riposté avec des repères et une nouvelle campagne publicitaire, mais il y a des astérisques impliqués.

D’une part, Intel a choisi des tâches de référence très spécifiques pour démontrer que les ordinateurs portables Windows équipés de ses derniers processeurs Core de 11e génération sont supérieurs aux Mac dotés de la puce M1 personnalisée d’Apple, comme l’exportation d’une présentation PowerPoint sous forme de fichier PDF.

Intel a également utilisé différents SKU de processeur en fonction du test et est passé du MacBook Pro 13 pouces au MacBook Air pour le test de durée de vie de la batterie.Il y a donc de nombreuses incohérences tout au long du diaporama.

« Des plates-formes de test incohérentes, des arguments changeants, des données omises et une odeur pas si faible de désespoir », a déclaré le chroniqueur Apple Jason Snell, écrivant pour Six Colors. « Le processeur M1 d’aujourd’hui est une puce bas de gamme pour les systèmes bas de gamme, donc Intel ne dispose que d’une petite fenêtre pour se comparer favorablement à ces systèmes avant que les Mac Apple silicon haut de gamme ne soient livrés et ne rendent son travail encore plus difficile. »

Apple propose des remplacements de batterie gratuits pour les MacBook Pro 2016-2017 qui ne peuvent pas charger au-delà de 1%

Apple a publié cette semaine macOS Big Sur 11.2.1 pour résoudre un problème qui peut empêcher la batterie de se charger dans certains modèles de MacBook Pro 2016 et 2017.

Apple affirme qu’un « très petit nombre de clients » a rencontré un problème avec la batterie ne chargeant pas au-delà de 1%, et il offre à ces clients des remplacements de batterie gratuits. Notre article explique comment identifier votre modèle de Mac pour voir s’il est éligible.

Si votre MacBook Pro n’a pas présenté ce problème, la mise à jour vers macOS 11.2.1 dès que possible est toujours fortement recommandée par précaution. Il existe également une mise à jour supplémentaire de macOS Catalina 10.15.7 qui résout le problème.

Guide de l’acheteur: n’achetez pas de MacBook Pro maintenant

Si vous envisagez d’acheter bientôt un nouveau MacBook Pro, laissez-le vous rappeler que ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour le faire.

Au cours des dernières semaines, des sources réputées comme l’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg ont affirmé que des changements importants allaient être apportés au MacBook Pro cette année, tels que le retour de la recharge MagSafe et plus de ports, y compris un lecteur de carte SD. .

Kuo et Gurman ont également déclaré qu’Apple prévoyait de remplacer la controversée Touch Bar par une rangée physique de touches Fn, et une modeste refonte est attendue avec des bords plus plats en haut et en bas du MacBook Pro. D’autres attentes incluent un écran plus lumineux et du silicium Apple de nouvelle génération.

Si vous achetez un MacBook Pro maintenant, nous vous recommandons de choisir le modèle 13 pouces le plus bas de gamme, qui utilise déjà le silicium Apple. Sinon, attendre les modèles 14 pouces et 16 pouces plus tard cette année est un choix judicieux.

Hyundai et Kia disent maintenant qu’ils ne sont pas en discussion pour développer une voiture Apple

Suite à des semaines de rumeurs rampantes sur « Apple Car », Hyundai et sa filiale Kia dans des dépôts réglementaires cette semaine ont déclaré qu’ils ne sont pas (ou du moins plus) en discussions avec Apple pour coopérer sur le développement d’un véhicule électrique autonome.

Le mois dernier, Hyundai a confirmé qu’Apple était en pourparlers avec divers constructeurs automobiles mondiaux, dont Hyundai. Cependant, le constructeur automobile est revenu sur la déclaration quelques heures plus tard, et a simplement déclaré qu’il avait « reçu des demandes de coopération potentielle de diverses entreprises concernant le développement de véhicules électriques autonomes ».

Bloomberg a rapporté que les discussions entre Apple et Hyundai s’étaient « récemment interrompues », ajoutant que la déclaration originale de Hyundai et les rapports ultérieurs « bouleversaient Apple », une société connue pour sa culture du secret.

On pense toujours qu’Apple envisage des partenariats avec d’autres constructeurs automobiles, tels que Nissan, Honda et Mazda. Dans tous les cas, il est largement admis que l’Apple Car est encore à plusieurs années de devenir une réalité.

