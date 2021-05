Comment utiliser Messages pour partager votre écran sous macOS

Si vous avez besoin d’offrir rapidement de l’aide à un autre utilisateur Mac que vous connaissez, il n’y a pas de moyen plus rapide de fournir une assistance à distance que via les propres messages d’Apple. Voici comment prendre le contrôle du Mac d’une autre personne en son nom et comment autoriser d’autres personnes à faire de même sur votre bureau.

Les dangers du support technique familial peuvent vous obliger à aider rapidement un parent ou un ami qui est peut-être nouveau propriétaire d’un Mac ou qui ne peut pas rechercher de manière adéquate une solution par lui-même. L’assistance par téléphone peut également être problématique, et même si la configuration vous-même peut être le moyen le plus rapide, ce n’est pas une bonne idée si cela implique des déplacements.

Pour des solutions petites et rapides qui ne sont pas facilement explicables lors d’un appel téléphonique audio, l’utilisation d’un système qui permet le contrôle à distance de leur Mac est une meilleure réponse. Cependant, vous ne voudrez peut-être pas nécessairement interrompre le processus de configuration d’un système de bureau à distance, surtout s’il s’agit d’un problème ponctuel.

L’utilisation du bureau à distance Chrome de Google peut être pratique, en particulier pour les ordinateurs de bureau Windows et Mac, mais si les deux extrémités utilisent un Mac, Messages peut avoir la réponse.

Dans le cadre de l’application Messages sous macOS, il est possible d’établir une session de bureau à distance dans laquelle vous contrôlez un Mac sur Internet ou quelqu’un d’autre a le contrôle de votre bureau Mac. De plus, en plus d’être assez simple à mettre en œuvre, il ne nécessite pas non plus d’installation réelle d’extensions ou d’autres composants, il n’y a donc rien à désinstaller ou à laisser en arrière-plan.

À quoi sert la fonction de partage d’écran de Messages?

Lorsqu’un partage d’écran est lancé, l’écran du Mac contrôlé sera diffusé sous forme de flux vidéo en direct vers l’autre participant, le Mac qui sera utilisé pour le contrôle. Cela permettra à l’utilisateur sur le Mac de contrôle de voir ce qui se trouve sur le bureau du Mac contrôlé.

En même temps, un appel FaceTime Audio est lancé entre les deux utilisateurs, fournissant un son bidirectionnel. Cela permet aux utilisateurs de se parler, par exemple en donnant des conseils sur ce qu’ils font pour l’autre utilisateur ou des instructions supplémentaires.

La fonctionnalité n’active pas automatiquement la possibilité de contrôler à distance l’affichage de l’autre personne par défaut, mais l’option est présentée. Si le contrôle n’est pas fourni par une partie à l’autre, l’écran est partagé mais il n’est pas contrôlable à distance.

Dans ce cas, l’utilisateur distant peut utiliser sa souris pour mettre en évidence des zones de l’écran en cliquant, ce qui peut être un excellent moyen d’afficher les endroits de l’interface que vous devriez regarder ou avec lesquels vous devez interagir.

Utilisez le partage d’écran de Messages uniquement avec une personne en qui vous avez confiance

Permettre à la personne distante de regarder votre bureau sans le contrôler peut être utile, surtout si vous ne pensez pas nécessairement qu’elle sera au-dessus de son activité. Certains pourraient craindre que leur vie privée ne soit exploitée par l’utilisateur distant si le contrôle était transféré, ce qui leur permettrait d’accéder librement aux documents, images et autres fichiers.

Étant donné que le fait d’offrir le contrôle de votre bureau à quelqu’un d’autre implique de fournir un contrôle efficace sur le fonctionnement du Mac, y compris la visualisation et la suppression de fichiers en gros, il est préférable de ne partager l’écran et de donner le contrôle qu’à une personne de confiance.

Les options de partage sont disponibles dans les détails d’un contact dans Messages

De plus, rien ne vous empêche de regarder la personne contrôler votre Mac, car vous verrez tout ce qu’elle fait sur le Mac en direct via votre écran. S’il semble que quelque chose de fâcheux se passe, vous pouvez débrancher le partage d’écran et reprendre le contrôle.

Votre Mac et votre vie numérique sont trop précieux pour être laissés sans surveillance, alors essayez de rester avec votre Mac tout au long de toute maintenance effectuée à distance. Résistez à la tentation de vous éloigner pour faire autre chose, car c’est trop risqué.

Si vous ne faites pas confiance à quelqu’un pour contrôler correctement votre Mac, ne partagez pas le contrôle avec lui en premier lieu.

En cas de doute, offrez la possibilité de visualiser sans contrôle et utilisez l’appel vocal pour prendre des instructions que vous exécuterez avec eux en les observant.

Partager votre écran dans Messages

Il existe plusieurs façons de démarrer une session de partage d’écran, et cela varie en fonction de votre côté: l’utilisateur partageant le bureau ou la télécommande. Nous commencerons comme si vous étiez la personne partageant l’écran au début.

Comment partager votre écran avec un autre utilisateur dans Messages pour macOS

Ouvert messages sur votre Mac. Sélectionnez le conversation avec la personne avec laquelle vous souhaitez partager l’écran. S’il n’y a pas de conversation préalable, envoyer un message pour eux. Dans le menu principal, sélectionnez Des conversations ensuite Inviter à partager mon écran. Sinon, cliquez sur le Des détails bouton dans la conversation, puis Partager, et alors Partager mon écran. Le partage et l’appel audio commenceront automatiquement une fois que l’utilisateur distant accepte l’invitation.

Un exemple de notification de partage d’écran

Il existe également un flux de travail pour partager un écran si l’utilisateur distant l’initie.

Comment partager votre écran avec un autre utilisateur sur invitation dans Messages pour macOS

Cliquez sur J’accepte sur la notification d’invitation. Sur l’écran suivant, il vous sera demandé si vous souhaitez permettre à l’utilisateur distant de contrôler l’écran ou simplement d’observer. Sélectionnez le option pertinente ensuite J’accepte.

Si quelqu’un vous demande de partager votre écran, vous pouvez lui permettre de contrôler le bureau ou simplement la possibilité d’observer.

L’utilisateur peut choisir d’activer ou de désactiver le contrôle de l’utilisateur distant à tout moment en cliquant sur l’icône Partager dans le menu, puis en cliquant sur Autoriser l’utilisateur à contrôler mon écran. La coche à côté de l’option indique si elle est activée ou non.

Affichage à distance d’un écran partagé dans Messages

Le partage d’écran et l’utilisateur distant peuvent lancer le partage d’écran, mais avec de légères différences.

Comment demander à un autre utilisateur de partager son écran dans Messages pour macOS

Ouvert messages sur votre Mac. Sélectionnez le conversation avec la personne avec laquelle vous souhaitez partager l’écran. S’il n’y a pas de conversation préalable, envoyer un message pour eux. Dans le menu principal, sélectionnez Des conversations ensuite Demander à partager l’écran. Sinon, cliquez sur le Des détails bouton dans la conversation, puis Partager, et alors Demander à partager l’écran. Le partage et l’appel audio commenceront automatiquement une fois l’invitation accepté.

Si le partage vous envoie une invitation, cliquez sur J’accepte pour commencer à partager.

Une fois le partage activé, une nouvelle fenêtre apparaît appelée Partage d’écran, qui hébergera l’appel et affichera le bureau de l’utilisateur partageant. Il existe également des options dans la fenêtre qui peuvent être utilisées.

La fenêtre Partage d’écran donne à l’utilisateur distant une vue du Mac partagé et des options pour le contrôler.

Cliquer sur l’icône du pointeur de la souris dans le menu enverra une demande au partageur pour activer le contrôle à distance du Mac.

Cliquer sur l’écran distant mettra en évidence des éléments sur le Mac partagé, ce qui peut être utile pour signaler des éléments de l’interface d’une application sans prendre le contrôle.

Lorsque vous avez le contrôle du Mac distant, vous pouvez également contrôler le Presse-papiers, ce qui signifie que vous pouvez copier et coller du texte et des images entre les deux ordinateurs. Ceci est pratique pour vous éviter de retaper une URL dans un navigateur distant lorsque vous disposez du lien localement.

Vous pouvez même transmettre des fichiers du Mac télécommandé au Mac partagé en les faisant glisser et en les déposant dans la fenêtre.

Comment mettre fin à une session de partage d’écran dans Messages pour macOS

Pour le Mac à partage d’écran, cliquez sur le bouton Icône de partage dans la barre de menu puis Mettre fin au partage d’écran. Vous pouvez également sélectionner Suspendre le partage d’écran si vous voulez vous arrêter un moment. Le Mac télécommandé peut faire de même en sélectionnant Partage d’écran dans le menu suivi de Quitter le partage d’écran.

Lors du partage du bureau, l’utilisateur peut gérer si son Mac peut être contrôlé à distance, son micro et déconnecter l’utilisateur distant.

Autres choses à savoir sur le partage d’écran

Si le partage d’écran ne fonctionne pas tout de suite, il y a quelques choses que vous pouvez faire pour vérifier que tout va bien.

Tout d’abord, assurez-vous que l’utilisateur du Mac partagé est connecté à iCloud sur ce Mac en utilisant le même identifiant Apple qu’il utilise pour les messages. S’ils utilisent des identifiants différents, ajoutez les deux identifiants Apple au même contact dans l’application Contacts et réessayez.

Assurez-vous également qu’ils ne sont pas limités par le temps d’écran. Si une partie est restreinte et que la communication initiale des messages ne peut pas être établie, cela pourrait empêcher le partage d’écran de fonctionner correctement.

Si vous avez appris à quelqu’un à partager l’écran et qu’il vous envoie trop d’invitations, il existe une option pour bloquer complètement l’utilisateur. Sur l’invitation, maintenez le pointeur de la souris sur le bouton Refuser, cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez Bloquer l’utilisateur.