Apple prendra 53% de la production de puces 5 nm de TSMC cette année selon une nouvelle estimation

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est la plus grande fonderie sous contrat au monde. Vous voyez, bon nombre de vos géants de la technologie, notamment Apple, Qualcomm, MediaTek et Huawei, ne possèdent pas les installations nécessaires pour fabriquer des puces. Ainsi, ces entreprises prennent leurs conceptions de puces et confient la production de ces circuits intégrés à des fonderies comme TSMC et Samsung. Par exemple, le Qualcomm Snapdragon 865 de l’année dernière a été produit par TSMC à l’aide de son nœud de processus 7 nm. Le Snapdragon 888 de cette année est fabriqué par Samsung Foundry en utilisant le nœud de processus 5 nm de ce dernier. Après TSMC, Samsung Foundry est la deuxième plus grande fonderie sous contrat de la planète.

Apple sera responsable de 53% de la production de puces 5 nm de TSMC cette année, déclare Counterpoint

Vendredi, Counterpoint Research a publié des données basées sur ses estimations de l’industrie de la fonderie 2021. Les revenus de l’industrie de la fonderie ont augmenté de 23% l’an dernier pour atteindre 82 milliards de dollars. Counterpoint a secoué sa boule Magic 8 et réclame désormais une croissance de 12% cette année pour un chiffre d’affaires de 92 milliards de dollars. TSMC devrait croître de 13% à 16% cette année tout en restant à peu près conforme au taux de croissance global de l’industrie. En incluant les puces commandées pour d’autres projets Samsung et celles expédiées à des entreprises telles que Qualcomm et NVIDIA, Samsung Foundry devrait enregistrer un gain de 20% de son chiffre d’affaires en 2021. Cette année, la croissance de l’industrie sera motivée par des gains dans les expéditions de plaquettes et une hausse d’environ 10% des prix des plaquettes comparables.

TSMC et Samsung Foundry fournissent tous deux des puces de pointe fabriquées à l’aide des nœuds de processus 5 nm et 7 nm. Sur la base de la densité des transistors (le nombre de transistors dans un mm carré), plus le nombre de processus est bas, plus une puce est puissante et économe en énergie. L’industrie vient de commencer à expédier des puces 5 nm cette année avec l’A14 Bionic d’Apple, le premier circuit intégré 5 nm trouvé sur un smartphone.

Counterpoint Research s’attend à ce qu’Apple soit le premier client 5 nm de TSMC cette année, représentant 53% de la production grâce aux puces A14 et A15 Bionic et au M1. La production de 5 nm représentera 5% des tranches de 12 pouces cette année, contre moins de 1% l’année dernière. Counterpoint voit Qualcomm représenter 24% de la fabrication de puces 5 nm de TSMC, car Apple devrait utiliser le modem Snapdragon 5G X60 5 nm de Qualcomm dans l’iPhone 13. TSMC et Samsung devraient avoir 90% de leur équipement 5 nm réservé pour 2021 avec le premier chiffre d’affaires. 10 milliards de dollars pour les entreprises de 5 nm cette année.

Contrairement aux wafers 5 nm, dont 80% sont utilisés pour les smartphones, les puces 7 nm sont plus largement utilisées avec seulement 35% de la production utilisée pour les smartphones. 7 nm représentera 11% de l’utilisation des plaquettes de 12 pouces cette année, prévoit Counterpoint. TSMC et Samsung fabriquent tous deux une variété de puces 7 nm, y compris celles fabriquées avec EUV. La lithographie extrême ultraviolette utilise des faisceaux de lumière UV pour graver des motifs extrêmement fins sur des plaquettes afin d’aider les ingénieurs à créer des circuits. L’utilisation d’EUV a aidé les fonderies à réduire leurs nœuds de processus à 5 nm actuels avec une production en volume de 3 nm à partir de l’année prochaine.

Cette année, le premier client de TSMC pour 7 nm sera AMD; ces derniers représenteront 27% de cette production selon Counterpoint. NVIDIA vient ensuite avec 21%, suivi de MediaTek à 10% et Intel avec 7%. Oui, ce dernier a sa propre fabrique, mais ses capacités sont derrière TSMC et Samsung Foundry en ce qui concerne le nœud de traitement. La société de recherche affirme que la décision d’Intel d’externaliser est une décision nécessaire pour maintenir la survie à long terme du fabricant de puces.Apple prendra 6% de la sortie 7 nm de TSMC cette année car il a encore besoin de chipsets 7 nm pour certains de ses anciens téléphones.

Counterpoint note qu’un inventaire plus élevé de puces, maintenant jusqu’à 79 jours contre 70 jours depuis 2016, est dû à la pandémie, aux batailles commerciales mondiales et à d’autres problèmes. En conséquence, l’industrie des puces s’habituera à des niveaux d’inventaire plus élevés au cours de l’année. Counterpoint voit les revenus annuels de l’industrie atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2022-2023.