Apple sera-il le nouveau seigneur des anneaux ?

Comment une bague Apple conçue pour la réalité augmentée pourrait-elle fonctionner et quels seraient ses avantages ?

Apple a déposé une nouvelle demande de brevet pour un dispositif qui pourrait être utile à la réalité augmentée (AR) et à la réalité virtuelle (VR). Les détails sont assez techniques, mais plusieurs images et organigrammes accompagnant le texte du document permettent d’identifier les fonctions et formes possibles du dispositif, qui peut inclure un anneau ou un stylet. Apple a déjà déposé des brevets concernant des anneaux, mais cette version particulière diffère en ce qu’elle détecte d’autres surfaces, plutôt que de devoir toucher ou parler à l’anneau pour fournir des données.

On sait qu’Apple investit massivement dans la technologie de la RA et on dit qu’elle travaille sur des casques, des lunettes et/ou des casques permettant un affichage tête haute d’objets et de scènes du monde réel. Un casque VR serait également en cours de développement. Bien que ces appareils ne soient pas prêts de voir le jour, la RA est déjà utilisée sur l’iPhone et l’iPad et Apple propose des outils de développement gratuits sur ces appareils, ainsi que sur ses ordinateurs Mac, afin d’encourager l’industrie à poursuivre ses travaux de création de contenu. Tous les accessoires de RA et de RV seraient les bienvenus pour les développeurs et les premiers utilisateurs, même si la valeur maximale viendra des écrans portatifs montés sur la tête. La rumeur AirTag est un autre dispositif qui pourrait être utilisé pour la RA et la RV. Un récent brevet d’Apple mentionne une étiquette qui pourrait être portée dans un bracelet sur les membres et dans un bandeau pour localiser la position et l’orientation de l’utilisateur. Apple a définitivement un grand intérêt pour la présentation de contenu virtuel et travaille sur des méthodes innovantes d’interaction avec l’utilisateur.

Le récent brevet décrit deux types de systèmes d’entrée gestuelle pour dispositifs portables ou portatifs. La version portable peut être une bague, dans un facteur de forme fermé ou ouvert, à porter sur un ou plusieurs doigts. La version portable pourrait prendre la forme d’un stylet, ce qui fait penser à l’Apple Pencil, mais un marqueur et un pinceau sont également mentionnés et Apple n’a encore rien fabriqué de semblable à ces outils. Le document indique que le dispositif serait basé sur l’interférométrie à mélange automatique (SMI) et que plusieurs capteurs pourraient être utilisés pour localiser la position du dispositif portable ou à main par rapport à une autre surface, qui pourrait être une autre bague ou un autre stylet, ou une toute autre surface. La SMI utilise un rayonnement électromagnétique qui serait émis à partir de différents points de la bague ou du stylet et l’interférence détectée par le capteur fournit des informations à un processeur embarqué.

Interface gestuelle AR/VR d’Apple

Avec le dispositif décrit dans la nouvelle demande de brevet d’Apple, qu’il s’agisse d’un anneau, d’un stylet ou d’une autre forme, la distance et l’emplacement relatif par rapport à une autre surface peuvent être détectés. Le suivi de ces données en fonction du temps fournit l’accélération et la vitesse, ce qui permet de reconnaître les gestes effectués avec la main. Les gestes grossiers, tels que ceux utilisés pour glisser et faire défiler, seraient assez simples et pourraient être réalisés à l’aide d’un seul anneau ou stylet de suivi des gestes. Les utilisations possibles seraient la manipulation de contenu virtuel dans la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, mais pourraient aussi être utilisées plus tôt avec le HomePod, l’Apple TV, l’iPad et les ordinateurs Mac. Faire fonctionner les appareils Apple actuels à distance pourrait être pratique et ouvrir de nouvelles utilisations avant les écrans virtuels qui arrivent dans le futur via les casques VR ou les lunettes AR. Comme pour tout brevet ou demande de brevet, rien ne garantit que de tels dispositifs sont en cours de développement ou qu’ils seront un jour fabriqués, mais cela montre un intérêt croissant et une recherche continue.

Pour un suivi plus complexe et plus précis, il est probable que plusieurs dispositifs ou capteurs soient nécessaires, travaillant de concert pour trianguler les signaux. Le document décrit l’utilisation de plusieurs dispositifs de ce type à la fois et les images qui accompagnent la demande montrent des bagues portées sur un doigt et un pouce. On voit également l’utilisation d’un stylet tenu dans la même main qui porte une bague. La référence à un stylo, un crayon, un marqueur ou un pinceau suggère qu’Apple vise peut-être les artistes, du moins en partie. La création dans un espace tridimensionnel exige des compétences qui ne sont pas faciles à acquérir pour la plupart des artistes traditionnels et qui nécessitent souvent des compétences techniques. Facebook, Google, Sony et d’autres sociétés intéressées par la réalité virtuelle progressent vers des outils d’art tridimensionnel de forme plus libre, mais la marge de progression est encore importante. Si Apple se joint à eux en proposant des accessoires faciles à utiliser, cela accélérera l’expansion de la RA et de la RV. Ce qu’il y a de bien avec les nouveaux périphériques d’entrée, c’est qu’ils offrent aux utilisateurs une nouvelle façon de contrôler la puissance de la technologie. Si l’Apple Ring voit le jour, il sera probablement bien intégré et utile avec plusieurs appareils Apple.