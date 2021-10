Meilleures applications pour un compte Instagram professionnel

Instagram, le plus visuellement attrayant de tous les réseaux sociaux, consiste à partager des photos époustouflantes et des vidéos intéressantes. Vos publications doivent être visuellement attrayantes afin d’attirer un maximum d’attention.

Vous pensez que vous n’êtes pas créatif ? Vous n’êtes pas vraiment un photographe exceptionnel, n’est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas.

Pour vous permettre d’améliorer votre jeu sur Instagram en toute simplicité, nous avons rassemblé une liste d’applications Instagram dans un seul article. Utilisez ces applications pour faire ressortir vos photos et vidéos, ainsi que pour rendre la publication et l’analyse plus simples que jamais.

Des applications pour Instagram de toutes sortes

Il existe de nombreux types d’applications Instagram qui vous aideront dans votre parcours pour développer et améliorer votre compte Instagram, vous pouvez choisir en fonction de votre objectif.

Voici les types les plus courants :

application Instagram pour l’analyse de l’engagement ;

application Instagram pour la retouche de photos ;

application de montage vidéo ;

SproutSocial (iOS et Android)

Instagram offre une variété d’outils d’analyse gratuits, mais vous ne pourrez pas les utiliser à moins d’avoir un compte Business. SproutSocial n’a pas de telles limitations. Elle est capable de planifier vos publications à des moments optimaux et de surveiller le succès de chacun d’entre eux.

Elle assure également le suivi de vos hashtags et de vos commentaires. Si vous avez plusieurs comptes, SproutSocial propose une boîte de réception unique à partir de laquelle vous pouvez répondre aux commentaires. Vous pouvez même publier via l’application et programmer des articles futurs.

Dans les plans plus chers, vous recevez un ensemble d’outils de gestion de la relation client sociale avec une vue à 360 degrés de l’implication de chaque contact. Son suivi intelligent vous permet de ne jamais manquer une remarque.

VSCO (iOS et Android)

Les filtres Instagram sont dépassés. Pour produire de belles images que votre public appréciera, vous aurez besoin d’un équipement de qualité professionnelle. VSCO est une application de retouche d’images Instagram réputée, dotée d’une édition gratuite complète.

La version gratuite de VSCO comprend plus de 10 préréglages uniques ainsi que des outils d’édition de base pour ajuster le contraste, le grain et la saturation. Vous pouvez également vous mettre en réseau avec d’autres producteurs de contenu et bénéficier de leurs importants commentaires.

Si vous avez besoin de fonctionnalités sophistiquées comme le montage vidéo, vous pouvez acheter une adhésion VSCO pour 20 € environ par an. Pour ce montant, vous bénéficiez de plus de 200 préréglages et de préréglages d’émulation de film pour reproduire l’aspect ancien.

InShot (iOS et Android)

L’une des meilleures applications pour créer des Stories Instagram. Cette excellente application offre une multitude d’options de conception simples pour vous aider à créer de superbes Stories Instagram.

InShot est un outil fantastique pour les débutants comme pour les professionnels. Cette application offre tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des Instagram Stories, avec autant de possibilités d’édition de vidéos et de photos. Parmi ses principales caractéristiques :

outils de réglage de la vitesse des vidéos, de flou, de fractionnement et de fusion ;

conversion de vidéos ;

éditeur de photos et créateur de collages ;

de la musique peut être ajoutée aux vidéos ;

filtres, effets, polices, symboles et autres outils pour l’amélioration des photos et des vidéos.

Cette application est accessible pour Android et iOS, et elle est l’une des plus populaires sur les deux plateformes.

Mentions honorables

Nous n’avons mentionné que trois applications, mais le nombre d’applications disponibles est bien plus important que cela. Voici d’autres applications Instagram à découvrir :