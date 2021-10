Quelles sont les applications gratuites pour mieux s’endormir ?

Difficulté à s’endormir, réveil en pleine nuit ou simplement juste un grand stress par rapport à un événement qui a volé le sommeil de vos yeux ? Votre appareil Android peut vous aider à trouver le sommeil par des applications très faciles à utiliser et qui sont garantes de vous faire retrouver ce sommeil qui vous fuit. Si vous ne faites pas comme il se doit vos nuits, des applications seront vos appuis. Quelles sont les meilleures applications pour s’endormir ? Sont-elles gratuites ou payantes ? Et quel est le mode d’emploi de ces applications ? Sont-elles de vraies solutions ? Et surtout, c’est quoi leur programme et leurs propositions.

Sleep as Android, l’application pour s’endormir

Sleep as Android est une application de suivi de sommeil complète, et même un peu trop, elle devient difficile à appréhender par moments, pour autant, l’application Sleep as Android propose pas mal de statistiques sur vos nuits, du moment que vous dormez avec le mobile près de vous. Notez que le suivi et la fonction du réveil intelligent ne sont gratuits que pour deux semaines, avec cette application, vous aurez le luxe d’avoir plusieurs fonctionnalités avec deux versions, l’une gratuite et l’autre payante, bien entendu, avec d’autres fonctionnalités plus intéressantes. Rien ne vaut de retrouver un sommeil profond, l’application as Android est une horloge intelligente, un réveil intelligent avec un cycle de sommeil, en plus des sons doux de ruisseau au sommet des montagnes, des sons de baleines et bien d’autres sons qui peuvent vous apporter la sérénité de s’endormir et de profiter pleinement de votre nuit de sommeil, avant que l’application as Android ne vous réveille agréablement. Avec Sleep as Android, l’insomnie ne sera qu’un passé révolu, un mauvais souvenir.

S’endormir tranquillement avec l’application Pzizz

L’application Pzizz, dont la particularité est de proposer une nouvelle mélodie à chaque fois que vous l’utilisez, que ça soit pour une nuit complète ou juste pour une sieste. Et si les voix anglaises vous perturbent, il est tout à fait possible de les désactiver dans les options. L’application Pzizz est l’une des applications qui vous aidera à améliorer la qualité de votre sommeil, un corsaire pour pirater votre sommeil, tout d’abord, il faut savoir que cette application joue sur trois paliers :

Le sommeil ;

La sieste ;

La concentration.

En clair, pour pouvoir profiter de siestes réparatrices, Pzizz vous aidera certainement à maximiser la qualité de votre sommeil la nuit et augmenter votre concentration le jour, et comme toutes les applications, il existe la version gratuite ainsi que la version avancée. Si vous désirez profiter d’autres fonctionnalités, et pour le sommeil et pour le réveil, à vous de juger vos besoins et quoi qu’il en soit, avec l’application Pzizz, c’est le sommeil aux petits soins.

Relax mélodies, l’application par excellence pour s’endormir

L’application Relax Melodies est parmi les meilleures applications qui vous aideront certainement à vous endormir. Dotée de plus de 50 mélodies relaxantes, sans compter les sons à différentes fréquences ainsi que la possibilité de mixer le tout ou encore de programmer l’arrêt automatique de l’application. Relax Melodies vous donne de quoi faire, même dans sa version gratuite, à savoir que l’application Relaxe Melodies vous permet de combiner les sons disponibles pour en faire une symphonie qui vous emportera aux royaumes des rêves. L’application Relax Melodies fonctionne hors connexion, son ultime but, c’est justement de vous connecter au sommeil que vous avez égaré pour une raison ou une autre.

En somme, vous avez toutes les raisons possibles et imaginables pour opter pour cette application aux multiples fonctionnalités, aux ondes apaisantes et aux mélodies relaxantes, l’application Relax Melodies changera votre sommeil pour vous offrir les meilleurs des réveils.