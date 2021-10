Choisir les applications qui font de la musique

Dans un monde parfait, nous aurions tous accès au confort de nos studios musique, 24h/24 et 7j/7, produisant de la musique aussi souvent que nous le souhaitons. Mais que vous soyez un artiste ou producteur à temps plein ou un simple amateur, les obligations de la vie nous tirent de la cachette du studio. Heureusement, il existe de nombreuses applications géniales disponibles. Alors, lorsque l’inspiration vous vient, peu importe l’endroit, vous pouvez faire de la musique sur votre téléphone !

Trois meilleures applications de création musicale pour débutants

Ne pas pouvoir chanter ou jouer de la musique pour le plaisir n’est plus un obstacle, grâce à une génération d’applications pour smartphones et tablettes visant à libérer la créativité des musiciens novices. Il ne s’agit pas de faire de vous une star, mais plutôt vous aider à faire de la musique plutôt que de vous contenter de l’écouter. Voici trois applications à essayer si vous voulez sortir le musicien en vous :

L’application Figure

Figure est l’œuvre de l’une des sociétés musicales et technologiques les plus respectées, Propellerhead Software, dont les outils sont utilisés par une multitude de musiciens professionnels. Figure est faite pour tout le monde. Un régal tactile d’une application pour créer des boucles électroniques en utilisant des mélodies de batterie, de basse et de plomb, sans aucune connaissance préalable requise. Vous pouvez également consulter et remixer les boucles d’autres personnes et partager les vôtres.

L’application Garage Band

Dans son incarnation de bureau, Garage Band est un outil pour tous les niveaux de musiciens actifs, mais sa version iOS est également un merveilleux jouet musical pour les novices. Enchaîner batterie, basse, guitare et piano pour créer vos propres morceaux est plutôt facile, en particulier avec ses instruments dits « intelligents ».

L’application Loopimal

La seule application de cette rafle qui s’adresse spécifiquement aux enfants, mais elle apportera également un grand sourire aux parents. C’est un séquenceur coloré, basé sur des personnages pour les enfants : ils font glisser des formes colorées en place sur une chronologie pour déclencher différents sons et animations pour les animaux à l’écran. Un outil musical à quatre pistes où les « pistes » sont un gorille, un cochon, un paresseux et une pieuvre. Absolument fabuleux.

Application d’enregistrements musicaux

Nous allons jeter un œil à certaines des meilleures applications de production musicale pour mobiles. Certaines d’entre elles sont gratuites, d’autres non, mais elles répondent toutes à un besoin toujours croissant des musiciens : des enregistrements de qualité en déplacement.

L’application BandLab

BandLab est une application de haut niveau, conçue pour les configurations des groupes de musiciens. La meilleure plateforme d’enregistrement, de création et d’arrangement musical.

L’application Dolby On

Dolby On est une application d’enregistrement audio incroyablement bonne. Elle est utile, à la fois pour la voix et les instruments.

Enregistreur de voix facile

Comme son nom l’indique, c’est une application basique conçue pour les enregistrements vocaux simples en a capella.

Comment enregistrer une chanson avec de la musique de fond ?

Vous pouvez le faire sans acheter de matériel spécial, le microphone intégré de votre téléphone fera très bien l’affaire. Vous pouvez aussi utiliser un microphone externe pour une meilleure qualité audio.