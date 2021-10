Quelles sont les meilleures applications de montage vidéo ?

Notre téléphone nous accompagne partout où l’on va, d’ailleurs, on s’en sert assez souvent pour prendre des photos et des vidéos afin de garder des souvenirs de nos meilleurs moments. C’est pourquoi, certains développeurs d’applications mobiles nous proposent des applications qui nous permettent d’effectuer de jolis montages vidéos qui regroupent nos meilleures photos.

Le téléphone, une nouvelle façon de prendre des photos

Nos téléphones nous facilitent la vie en tout. D’ailleurs, depuis quelques années, nous n’avons même plus besoin de trimballer notre big appareil-photo ou caméscope pour capturer les instants clés de nos vies, puisque le téléphone a remplacé tous ces anciens appareils.

Bon, il est clair que nous ne pouvons comparer la qualité des photos prises avec nos smartphones avec celles des photos prises via un superbe appareil-photo professionnel, néanmoins, il faut avouer que les marques de téléphones mobiles ont clairement amélioré la qualité de leur appareil photo, ce qui nous offre la possibilité de faire de superbes photos avec notre téléphone. Facile à mettre en poche, à sortir et à tenir en main, depuis que le téléphone mobile a intégré nos vies, nous sommes plus souvent tentés de prendre des photos et des vidéos pour garder des souvenirs de nos anniversaires, de nos enfants et de nos vacances.

Les téléphones ont d’ailleurs généralement une assez grande capacité de stockage, de plus, la plupart des téléphones nous offrent la possibilité d’insérer une carte mémoire externe pour avoir encore plus d’espace. En plus de tout cela, il faut également avouer que depuis l’apparition des smartphones, on a tendance à prendre des photos et des vidéos tous les jours et à n’importe quel moment, même la nuit, car les téléphones d’aujourd’hui sont tous dotés d’un flash et de divers modes de clichés, dont les clichés nocturnes.

D’autre part, on a même plus besoin de demander à une tierce personne de nous prendre en photo, car grâce aux selfies et au minuteur, on peut faire ses photos soi-même, sans l’aide de qui que ce soit.

Néanmoins, avec le téléphone, on a tendance à cumuler beaucoup de photos et de vidéos, il convient donc parfois de ne pas les laisser éparpillées et de les regrouper en un seul et même contenu.

Les meilleures applications de montage vidéos

Vous avez l’habitude de classer vos photos et vidéos dans plusieurs dossiers de votre galerie, cette option qui vous semblait être une bonne astuce pour regrouper vos photos commence à vous lasser et vous souhaiteriez donner une petite touche originale à vos photos souvenirs afin que vous preniez encore plus de plaisir à les visionner ? Si telle est votre envie, nous vous proposons d’avoir recours aux applications de montages vidéos qui sont en plus, la plupart du temps, gratuites. Sélectionnez quelques-unes de vos vidéos et photos préférées et regroupez-les en un seul mini-film à partager.

Nous avons été recueillir pour vous, quelques superbes applications de montage vidéos à télécharger absolument sur votre smartphone :

Adobe Premiere Clip.

InShot.

IMovie.

Quick.

Power Director.

Verdict.

YouCut.

Le montage vidéo permet de regrouper diverses photos et diverses séquences vidéo pour les assembler en un seul fichier. Mais ceci n’est pas le seul atout dont dispose ces applications, car elles nous permettent en plus, de mettre plus de fun à nos vidéos, en les personnalisant et en les rendant bien plus sympathiques à regarder, grâce à la possibilité que l’on a d’y ajouter des titres de musiques, des effets spéciaux, des émojis, des titres, etc.

De plus, contrairement aux logiciels de montage vidéo pour PC, les applications de montage vidéos pour smartphones ne requièrent pas forcément de connaissances pointues dans le domaine, elles sont très faciles à utiliser et souvent accompagnées de démos qui vous faciliteront encore plus la tâche.