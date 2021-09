Les meilleures applications pour dessiner

Dessiner est une sorte de pensée visuelle qui met l’esprit et le corps en exercice et il est facile de transformer votre tablette en un studio d’art portable. Il existe de nombreux logiciels et applications pour dessiner des illustrations et des mangas numériques et il est plus facile que jamais, d’obtenir une application de niveau professionnel, tant que vous disposez d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone.

Critères de choix d’une application de dessins

Il existe des critères clés à prendre en compte lors de la recherche d’une application de dessin :

Quel appareil vous utilisez ?

Différents logiciels et applications sont disponibles, en fonction de l’appareil que vous utiliserez pour dessiner. Bien que le même logiciel ou la même application puisse être disponible sur plusieurs systèmes, les fonctionnalités peuvent varier. Assurez-vous de vérifier que votre appareil prend en charge l’application dans sa version actuelle avant de l’utiliser.

Pourquoi vous dessinez ?

Réfléchissez à vos objectifs de dessin, à ce que vous voulez dessiner et si votre art restera numérique ou sera imprimé. Cela vous aidera à trouver les outils et applications de dessin qui vous conviennent, ce qui est particulièrement important, notamment, si vous souhaitez dessiner des bandes dessinées.

Ce que vous devriez rechercher dans votre application de dessin, c’est :

La flexibilité. Pouvez-vous modifier les pinceaux ? Pouvez-vous ajouter de nouveaux pinceaux ?

La possibilité de créer le style de ligne que vous préférez. J’aime une ligne “désordonnée”, vous préférerez peut-être une ligne nette.

La possibilité de colorier dans le style que vous préférez. J’aime que mes couleurs soient flashy et voyantes, vous préférerez peut-être les couleurs mates.

Les calques, avec modes de fusion.

La possibilité de transformer librement les sélections et les dimensions.

Logiciels et applications de dessin

Pour les nouveaux utilisateurs, il est sage de choisir un logiciel ou une application de dessin avec un support fiable de la part de l’entreprise qui le produit. De plus, les versions d’essai permettent aux utilisateurs d’essayer quelque chose avant d’investir afin que vous puissiez faire un choix plus éclairé sur celui qui vous convient le mieux. Il faut choisir suivant les fonctionnalités de chaque logiciel ou application de dessin ainsi que des informations sur le prix, l’assistance et les versions d’essai.

Choisir une application de dessin

Visitez votre App Store et recherchez des programmes de dessin. Pour ceux qui sont soucieux des coûts, Autodesk SketchBook est une application polyvalente qui peut mener un projet depuis un dessin au trait de base, jusqu’à une illustration finie avec des couleurs, des textures et des ombres. Il est gratuit pour une utilisation individuelle et fonctionne sur Android, iOS et Windows 10. Adobe propose gratuitement Adobe Photoshop Sketch, ainsi qu’Adobe Illustrator Draw. Et Procreate est une application artistique extrêmement puissante et bien évaluée pour le matériel iOS.

Définir son stylet

Si vous voulez des lignes fines, vous devrez abandonner votre doigt pour un stylet, mais tous les stylets ne sont pas identiques. Leurs prix non plus. Les modèles bon marché utilisent une simple touche capacitive pour interagir avec l’écran et les stylets plus coûteux ont des connexions sans fil et des pointes sensibles à la pression. Assurez-vous simplement que votre choix fonctionne avec votre appareil.

Prendre des cours de dessin

Si vous avez les outils, mais que vous craignez de manquer de talent, laissez la technologie être votre professeur. Recherchez des « leçons de dessin » dans la section Éducation de votre boutique d’applications pour vous familiariser avec les principes fondamentaux et développer votre propre style. L’application SketchAR peut transformer une photo en un contour que vous pouvez tracer et embellir directement sur l’écran, avec votre stylet. Elle comprend une bibliothèque de leçons animées à suivre. L’application peut également convertir vos photos en contours que vous tracez avec votre stylet pour entraîner votre main et votre œil.