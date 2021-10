Choisir son application pour scanner

Une application de numérisation est indispensable pour s’organiser. Les meilleures applications pour scanner vous aident à capturer toutes sortes d’informations, telles que des diapositives de présentation d’une réunion, des notes de tableau, des cartes de visite, sans parler des documents importants. Elles sont également utiles pour d’autres utilisations personnelles, de la numérisation de recettes papier à la sauvegarde des papiers d’identité.

Comment fonctionnent les applications pour scanner ?

Lorsque vous utilisez une application mobile pour scanner, ce n’est pas très différent de prendre une photo. L’application vous guidera tout au long du processus. Elle vous indique généralement d’aligner les bords du document avec des repères de coupe sur l’écran du téléphone. L’analyse prend quelques secondes seulement. Lorsque c’est fait, vous voyez généralement un aperçu de votre document. L’application vous demande aussi si vous souhaitez ajouter d’autres pages ou lancer une nouvelle analyse. Vous pensez peut-être que vous pourriez vous passer d’une application pour scanner et prendre à la place une photo de tous les papiers que vous souhaitez enregistrer numériquement, c’est possible, mais il y a deux inconvénients à cela :

Il est peu probable qu’une image soit aussi claire qu’un scan, vous courez donc le risque de ne pas avoir un texte lisible.

Vous ne pouvez pas rechercher de texte dans une image, ce qui pourrait rendre extrêmement difficile la recherche ultérieure de ce dont vous avez besoin.

Qu’est-ce qu’on peut scanner avec une application pour scanner ?

La numérisation peut améliorer la productivité, mais pour passer au numérique avec succès, vous avez besoin de définir vos besoins pour choisir les bons outils qui vous conviennent. Afin de rester toujours organisé, voyons des exemples d’utilisation d’une application pour scanner.

Scanner des cartes de visite

La prochaine fois que quelqu’un vous remettra une carte de visite, utilisez une application pour scanner pour capturer les informations de contact de cette personne, puis retournez la carte. Vous verrez à quel point il est facile de ne pas utiliser de papier tout en collectant les informations dont vous avez besoin au format numérique. Certaines applications de numérisation peuvent détecter les cartes de visite et créer une nouvelle entrée dans votre application de contact.

Scanner les supports de présentation

Lors des réunions, la plupart d’entre nous veulent accorder toute notre attention à chaque intervenant. Plus facile à dire qu’à appliquer. Une excellente solution consiste à scanner rapidement les diapositives ou autres documents, au fur et à mesure qu’ils apparaissent, sachant que vous pourrez les examiner plus en détail plus tard.

Scanner les documents importants

Bien que de nombreuses personnes et organisations soient heureuses de vous envoyer des documents numériques, il existe encore d’autres personnes qui ne jurent que par le papier. Supposons que votre banque vous donne un document papier important à signer, mais que vous souhaitiez que votre avocat le vérifie d’abord. C’est le moment idéal pour utiliser votre application pour scanner. Certaines applications incluent un outil qui vous permet également de les signer numériquement.

Que recherchez-vous dans une application pour scanner ?

Les meilleures applications pour scanner capturent clairement vos documents, rendent le texte consultable et vous aident à enregistrer les fichiers finis aux bons endroits.

Une application pour scanner détecte automatiquement les contours

Une excellente application pour scanner trouve automatiquement les bords de vos documents. Ainsi, que vous scanniez une feuille de papier A4 ou une carte de visite, l’application le découvre automatiquement.

Une application pour scanner intelligente

Les meilleures applications pour scanner vous offrent des options pour enregistrer ou d’exporter vos textes nouvellement numérisés, tels que Google Drive, Dropbox ou un autre service de stockage. Vous ne voulez pas d’une application qui vous oblige à conserver des documents dans un nouvel endroit.