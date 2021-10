Les inconvénients des applications pour les randonnées pédestres ?

Si vous voulez maintenir la forme de votre corps et de votre esprit, optez pour la randonnée et les sorties en pleine nature, la bonne vielle méthode de la marche à pied est de retour et en force ! C’est pour cette raison que vous avez certainement besoin d’une application qui est spécialement consacrée aux amoureux des randonnées pédestres, ces applications sont gratuites et à télécharger sur votre smartphone. Elles vous seront aussi d’un grand secours, puisque grâce à elles, vous pouvez tracer vos randonnées, mais aussi, choisir les meilleurs itinéraires de France. Nous allons voir ensemble les meilleures applications pour les randonnées pédestres, mais également, celles qui vous correspondent le mieux.

Visiorando, l’application de référence à télécharger en urgence

Désormais, les applications ont doucement, mais sûrement remplacé la cartographie, mais rassurez-vous, cette dernière n’est pas prête à disparaître pour autant, puisque même si les applications GPS de randonnées pédestres sont pratiques, cependant, le problème de l’autonomie de la batterie reste toujours un inconvénient.

L’application Visiorando est parmi les plus appréciées, elle est utilisable sur iOS et Android, l’application Visiorando est parfaitement accomplie, votre smartphone est maintenant un excellent GPS de randonnées. Parmi les particularités de l’appli Visiorando, on retrouve :

Des informations complètes.

Une interface facile à utiliser.

Emplie de diversités en termes d’activités.

Que ce soit à pied, en canoë ou en VTT, vous pouvez vous reposer sans problème sur l’application Visiorando, il vous suffit juste de déterminer la durée de votre randonnée pédestre ainsi que le stade de difficulté. Vous avez à votre disposition les cartes IGN gratuitement, et ce, pendant 3 jours, après cette période d’essai, il faut adhérer à l’abonnement qui peut être annuel ou trimestriel. Visiorando met en place un plus de 92 000 pistes et sentiers à travers toute la France, mais aussi à l’étranger.

Enfin, l’application Visiorando vous suggère une série de randonnées pédestres, avec une chaîne d’informations, comme le total du kilométrage et le dénivelé, son interface vous autorise à fixer le fond de carte désiré, comme Topo IGN ou encore satellite IGN, la carte est à télécharger sur votre Smartphone.

Viewranger, l’application 100 % gratuite et fiabilité assurée

Pour tous ceux qui aiment la montagne et les longues ballades, l’application Viewranger est parmi les meilleures, notamment son interface super facile à comprendre, à utiliser et qui est totalement gratuite.

L’application GPS Viewranger, offre une entrée gratuite pour une période de 7 jours aux cartes IGN au 1/25 000 qui s’étale sur l’intégralité de la France, une fois la période d’essai achevée, vous pouvez souscrire à un abonnement sur Géoportail IGN, pour un montant de 5,49 euros par mois.

Les avantages qu’offre l’application sont multiples, votre accès à la boussole par exemple, à l’échelle, et même la possibilité d’inscrire votre parcours et le partager avec la communauté à laquelle vous pouvez d’ailleurs adhérer. Cette appli est disponible sur Android et iOS.

Quels sont les inconvénients des applis pour randonnées pédestres ?

Les applications pour randonnées pédestres ont de multiples avantages, cependant, il est important de souligner quelques inconvénients, comme :

L’autonomie de la batterie de votre smartphone ;

La manipulation des cartes en hors ligne ;

Les cartes IGN payantes.

Il faut bien avouer que même si les applications pour randonnées pédestres sont ultra efficaces et fiables, malheureusement, elles consomment énormément d’énergie, votre smartphone ne tiendra pas, ayez l’idée de transporter une batterie de rechange.

Vous pouvez toujours télécharger les cartes pour une utilisation en hors ligne, mais il est important de rappeler que ce sont des cartes payantes. En ce qui concerne les cartes IGN au 1/25 000, elles sont payantes, mais incroyablement précises, pour en profiter, il est impératif de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.