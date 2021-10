Comment utiliser les applications pour reconnaître les plantes et les fleurs ?

Botanistes, amateurs et professionnels, les applications disponibles pour reconnaître les fleurs leur sont d’une grande utilité, un partage d’information sur les plantes et les fleurs pour réduire les produits phytosanitaires ou bien pour repérer les espèces rares ou les invasives. Concrètement, qui a besoin de ces applications qui restent accessibles au grand public ? Qui s’intéresse à connaître les noms des fleurs au cœur des balades dominicaux. Quelles sont ces applications ? Comment ça marche ? Et quel est le champ de leur utilisation ?

Plan net, l’application pour reconnaître les fleurs

Vous êtes un amoureux des espèces vertes et plus particulièrement des fleurs, cependant, il est impossible pour vous de connaître le nom des toutes les fleurs que vous rencontrez lors de vos ballades en pleine nature. L’application plan net est une application gratuite qui vous aide à identifier les noms des fleurs et des plantes qui suscitent votre curiosité et à élargir votre culture au ras de pâquerette. Plan net permet en fait d’identifier une fleur juste à travers une photo, bien qu’il y ait des règles à respecter lors de la prise de vue, vous pouvez même cumuler les photos jusqu’à quatre, lors de vos découvertes, c’est autant simple pour l’application de les reconnaître et de vous les faire connaître. Cette application est issue de la rencontre des botanistes et des informaticiens, ce système a débuté sa carrière en ligne, cela fera plus de dix ans, depuis sa disponibilité en téléphone portable, l’application en question a explosé en termes de popularité, les amoureux de la nature ne sont pas comptés au bout des doigts.

Snaplant, l’autre application pour distinguer les fleurs

Besoin d’aide pour identifier une fleur, une plante que vous voyez pour la première fois ? Rien de plus facile pour l’application snaplant qui identifie facilement les espèces de plantes. Ces fleurs qui vous fascinent et dont le nom vous est complétement inconnu. Dans un clin d’œil, vous ouvrez simplement l’application en question et prenez une photo de la fleur qui vous a tant intrigué et le tour est joué, la connaissance est faite. L’application snaplant parcourt sa base de données et vous rapporte instantanément les informations spécifiques de la plante dont vous avez pris la photo, telles qu’elles sont courantes dans les noms scientifiques ainsi que son groupe, sa famille et ses habitudes de croissance, le tout, d’une manière informative. Mieux que cela, l’application snaplant vous donnera des informations plus précises sur la fleur, comme :

La durée de sa vie ;

Son statut de natif.

Le moteur de recherche peut reconnaître instantanément n’importe quelle fleur. Désormais, il est si facile de connaître les fleurs et les plantes tant que vous faites recours à snaplant.

Déclic plant, le clic de reconnaissance des fleurs

Vous connaissez les magnolias, les tulipes, les violettes, des fleurs bien connues par un large public, cependant, il est clair que vous ne pouvez pas prétendre de connaître tous les noms des fleurs, vous vous baladez avec votre enfant et qui peut être, n’hésitera pas à vous interroger sur le nom d’une plante que vous n’avez jamais croisée, pas de panique, le salut viendra de l’application déclic botanique pour vous livrer la bonne réponse. Cette application innovante et gratuite qui vous aidera à identifier les noms des plantes, il faudra juste faire une sélection, une clé de détermination, comme la couleur de la fleur, la tige ou l’aspect général, l’application vous livrera son nom, et même le glossaire de cette fleur, contenant toutes les informations utiles en rapport avec la plante. L’application propose des leçons en botanique, avec une photothèque gratuite. Le partage est la clé de la richesse, identifier une fleur par soi-même permettra, un jour ou l’autre, qu’un autre en fasse la découverte, une fleur se donne, le savoir se partage.