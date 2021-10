Comment trouver une assurance auto après résiliation ?

Aujourd’hui, il existe une grande variété de formules de contrats d’assurances auto. Cela vous permet, en effet, d’avoir une large gamme de choix vous laissant perplexe quant à votre choix.

Vous êtes, en aucun cas, obligé de garder le même contrat d’assurance auto pour une durée indéterminée, c’est pour cela que la résiliation de contrat d’assurance auto est là pour vous permettre justement de trouver le contrat d’assurance auto le plus adéquat.

Découvrons dans cet article, tout ce qu’il faut savoir quant à la résiliation d’assurance auto.

Est-il possible de résilier son contrat d’assurance ?

Il faut savoir que le problème n’est pas de savoir si oui ou non, il est possible de résilier son contrat d’assurance auto, mais plutôt quand est-ce que cela est possible.

En effet, l’assurance possède un calendrier à respecter afin de rester organisée. On peut en déduire qu’il est évidemment possible de résilier son contrat d’assurance auto. Le contrat ne vous est pas imposé si jamais il n’est plus ce qu’il vous convient. Donc oui, il est possible de résilier son contrat, mais à des dates bien précises.

Chaque agence et organisme d’assurance gère son calendrier comme elle le souhaite, de ce fait, il faut demander des informations quant aux dates où la résiliation est possible. De plus, il faut savoir que la résiliation dépend de votre contrat et de son ancienneté. On pourrait résumer cela en quelques points :

il faut attendre un an d’ancienneté de votre contrat afin d’effectuer la demande à travers une lettre ;

il existe des dates bien précises à la fin de chaque année, que l’on appelle délai de résiliation, et cela, qui vous permettra d’effectuer votre demande de résiliation de contrat d’assurance.

Il vous est possible de faire votre résiliation de contrat d’assurance auto, et cela, en dehors des dates de résiliation dans trois cas de figure seulement :

le titulaire du contrat est décédé ;

le véhicule est perdu, volé ou détruit ;

le titulaire du contrat, donc l’assuré, déménage.

Grâce à la loi de Hamon, selon le code de l’assurance, il est possible de résilier son contrat à n’importe quel moment de l’année. Par contre, cela ne concerne que les compléments d’assurances de biens, et il faut que ce contrat soit vieux d’une année au moins.

Comment faire pour résilier son contrat d’assurance auto ?

Lorsque vous êtes sur les bonnes dates du délai de résiliation, ou encore, si vous comptez sur la loi de Hamon, ou encore, si vous validez les conditions de résiliation sans condition, il vous faut alors être en conscience des étapes suivantes :

envoyer un courrier de résiliation d’assurance auto à l’assurance ;

prévoir un accusé de réception pour cette lettre ;

prévoir des justificatifs de résiliation, et cela, peu importe comment se fait la résiliation ;

exemples de justificatifs : preuve que vous déménagez, acte de vente de votre auto, ou acte de cession, ou déclaration de perte ;

demandez un relevé d’information de votre véhicule au niveau de l’assurance, et cela, dans le but de vous permettre de pouvoir vous assurer ailleurs ;

dans le cadre de la loi de Hamon, c’est votre nouvel assureur qui se charge des formalités de résiliation de votre contrat auto.

Les raisons qui peuvent pousser un assuré à résilier son contrat d’assurance auto

Il existe beaucoup de raisons qui peuvent pousser un assuré à résilier son contrat d’assurance auto, voici la liste de quelques exemples de motifs justifiants la résiliation d’assurance auto :

la nécessité d’augmenter la couverture des risques pouvant survenir ;

aucun problème ou sinistre n’arrive, donc l’assuré trouve que son assurance ne sert à rien ;

non-respect du contrat par l’assureur ;

redressement au niveau de la justice venant de l’assureur ou de l’assuré.

Des exemples d’assurances auto après résiliation

Si vous avez résilié votre contrat pour un quelconque motif cité dans cet article et vous cherchez une bonne assurance auto qui saura répondre à vos besoins tout en prenant en compte vos moyens financiers. Voici une sélection des meilleures assurances auto en France, qui vous permettra de vous faire une idée sur les possibilités que vous avez :

l’assurance les furets ;

l’assurance Axa ;

l’assurance le lynx ;

l’assurance Alliance ;

l’assurance Matmut ;

l’assurance MMA.

Vous avez également la possibilité de faire une simulation d’assurance et d’obtenir un devis, et cela, par le biais des sites des assurances qui sont cités ci-dessus.