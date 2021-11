Lorsqu’on précise avoir une vieille voiture, cela veut dire que la voiture dont on est propriétaire a bien plus de 10 ans ! De plus, nous constatons que les automobiles anciennes ne manquent pas en France, alors forcément la question que les Français se posent, est celle de savoir quelle assurance convient vraiment à leur vieille auto.

Voici donc le thème abordé aujourd’hui dans cet article. Nous verrons comment choisir et plus particulièrement de dénicher une assurance voiture intéressante pour une vieille auto. D’ailleurs, la majorité des assureurs auto estiment que toute voiture de plus de 10 ans est une vieille voiture, mis à part les voitures de collection.

Pour les compagnies d’assurance, que représente une vieille automobile ?

Les assureurs qualifient de vieille une voiture ayant une ancienneté de plus de 10 ans. Toutefois, pour classer un véhicule comme vieux, il ne suffit pas de tenir compte uniquement de sa date de mise en circulation. Sachez, en effet, que sa valeur marchande est tout aussi importante, puisqu’une voiture qui a plus de 10 ans peut très bien posséder une valeur marchande significative. Tel est notamment le cas pour les voitures de collection.

Afin de vous faire une idée, dans le cas où votre auto aurait plus de 10 ans et que celle-ci aurait une valeur commerciale en dessous de 3 000 euros, il est fortement recommandé de souscrire à une assurance auto au tiers.

Comment trouver une assurance auto pas chère pour vieille voiture ?

En principe, les compagnies d’assurance proposent différentes formules pour couvrir tout type de voiture à savoir : une formule au tiers, une formule tous risques et d’autres options. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une vieille voiture, il est évident que son assurance sera moins chère.

Les assureurs accordent de l’importance à la valeur marchande de votre véhicule, vu que son ancienneté ne fait pas partie des seuls critères à considérer.

Si vous êtes propriétaire d’une vieille auto, il est préférable de contracter une assurance responsabilité civile pour celle-ci. Il s’agit de la formule basique que les compagnies d’assurance offrent. L’assurance au tiers vous apporte principalement les avantages suivants :

la garantie de responsabilité civile ;

la compensation des dommages matériels ;

l’indemnisation des préjudices portés aux personnes tierces.

Si vous jugez que la formule d’assurance au tiers ne comble pas vos besoins, il est toujours possible de recourir à une formule désignée généralement, dans le jargon des assurances, comme la formule d’assurance au tiers de confort.

Celle-ci est censée couvrir le vol, les dommages provoqués par les incendies ainsi que les bris de glace.

Quels sont les critères pour trouver une assurance à faible coût pour une vieille auto ?

Bien entendu, comme vous pouvez le supposer, pour trouver une assurance à bas prix pour une vieille voiture, certaines conditions doivent être remplies. Nous vous en citons quelques-unes :

ne pas avoir eu d’accident responsable au cours des deux dernières années ;

être titulaire d’un permis de conduire datant de trois ans ou plus ;

posséder une autre voiture que vous conduisez en temps normal.

Pourquoi choisir une assurance auto au tiers ?

Si vous possédez une voiture ancienne, inutile de contracter une formule d’assurance tous risques, parce que si celle-ci venait à être extrêmement endommagée ou détruite, l’assureur calculera le montant de son indemnité en tenant compte de sa valeur. Ainsi, si votre véhicule a une valeur peu importante, vous toucherez un montant qui vous sera insuffisant pour le changer ou le faire réparer. Souscrire un contrat d’assurance auto avec des cotisations conséquentes ne sera donc pas très intéressant.

Pour disposer d’un contrat adéquat pour votre vieille voiture, la formule la plus judicieuse est celle de l’assurance auto au tiers. Cette dernière vous offre en effet une garantie qui se résume à celle de la responsabilité civile. Or, comme il est indiqué plus haut, cette garantie vous permettra de compenser les dégâts matériels et corporels infligés à des tiers tels que les passagers de votre voiture, les occupants du second véhicule, et même les passants.

Bien évidemment, un comparateur et des simulations en ligne sont mis à votre disposition, d’ailleurs, ils sont vivement recommandés ! Ainsi, vous aurez les moyens de faire une sélection des assurances qui vous arrangent le mieux dans votre cas.