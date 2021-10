Quelle assurance auto choisir ?

Assurer son véhicule est une obligation en France pour circuler toute en légalité et éviter des tracas avec les forces de l’ordre. L’assurance auto permet aussi de couvrir son véhicule en cas de sinistre comme un accident de voiture, incendie ou vol, en dédommageant l’assuré.

Choisir une assurance auto adaptée à ses besoins et souvent un casse-tête pour les conducteurs, entre les nombreuses offres disponibles, les avantages et garanties, difficile de s’y retrouver !

Dans cet article, nous vous proposons un petit guide pour bien choisir son assurance auto, ainsi qu’une sélection des meilleures offres du moment.

Quelles sont les offres d’assurances auto ?

Il existe un grand nombre d’offres d’assurances auto sur le marché, qui différent d’une enseigne à une autre, mais toujours avec la responsabilité civile incluse, qui est la couverture minimum exigée en France.

Les assurances proposent toujours 3 types d’assurances auto, avec des couvertures plus ou moins complètes, tout dépend votre budget. Il est aussi possible d’optimiser votre assurance auto, en lui ajoutant des avantages et garanties pour la rendre plus complète. Mais, plus cette offre sera optimale, plus son prix sera salé !

Voici les 3 offres d’assurance auto proposés par tous les assureurs.

Assurance auto au tiers

L’assurance auto au tiers est l’offre de base proposée par les assureurs, qui coûte la moins chère :

celle-ci vous propose une couverture minime lors d’un sinistre ;

cette offre sert à être assuré à moindre coût afin de rouler en légalité et de couvrir les dégâts occasionnés à autrui lors d’un sinistre.

Assurance auto tout risques

L’assurance auto tout risques est la meilleure offre que propose un assureur et aussi la plus chère, qui couvre l’intégralité des dommages occasionnés à votre véhicule lors d’un sinistre, avec de nombreux avantages et garanties.

En plus en cas de litige, l’assurance tout risques vous indemnise beaucoup plus rapidement, sans que celui-ci ne soit réglé.

Assurance auto au tiers plus ou intermédiaire

Cette offre est le bon équilibre entre l’assurance auto de base et l’assurance auto haut de gamme, qui dédommage un faible pourcentage des dégâts occasionnés à votre véhicule lors d’un sinistre, avec des avantages et garanties.

L’assurance au tiers plus est généralement proposée à un prix raisonnable.

Les critères à prendre en compte pour choisir son assurance auto

Il y a plusieurs critères à prendre en compte lors du choix de son assurance auto, car les besoins d’un jeune conducteur en assurance auto ne sont pas les mêmes qu’un conducteur aguerri. En effet, celui-ci optera pour une offre plus optimale, car les risques sont plus grands.

Voici les critères principaux à prendre en compte pour bien choisir son assurance auto :

le montant de son assurance auto ;

le profil de l’assuré ;

les besoins en couvertures ;

les avantages et garanties inclus ;

les services supplémentaires proposés par l’assureur ;

les bons plans et réductions.

Souvent, le mieux, quand on ne s’y connaît pas, est de passer par un comparateur d’assurance en ligne, qui comparera les assurances auto à votre place, et qui vous proposera différentes offres disponibles sur le marché, idéales pour vous.

Vous n’aurez plus qu’à sélectionner l’assurance auto qui vous convient le mieux, en quelques clics, et le tour est joué !

Les meilleures assurances auto du moment

Les compagnies d’assurances auto sont de plus en plus nombreuses et propose toujours des offres différentes. C’est pourquoi, face à ce choix, on a du mal à se positionner.

Une assurance auto qui vous convient, doit répondre à vos besoins et bien correspondre à votre budget.

Pour vous aider à mieux choisir votre assurance auto, nous vous proposons les meilleures assurances du moment, en matière de couverture, et rapport qualité prix, de quoi faire le bon choix :

groupama est une compagnie d’assurance mutualiste, qui propose des offres complètes, à des prix très raisonnables ;

allianz est un groupe d’assurance allemand qui propose des couvertures optimales , avec des franchises très basses ;

, avec des franchises très basses ; l’équité assurance propose des offres d’assurances plus ou moins intéressantes à prix bas ;

l’olivier assurance auto propose d’excellents contrats avec de nombreux avantages et garanties à des tarifs imbattables.

Il est vivement recommandé de s’informer et comparer les différentes offres d’assurances auto, afin de souscrire à la bonne offre, et surtout éviter les mauvaises surprises en cas de sinistre.