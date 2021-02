SpaceX :La vidéo de l’explosion du vaisseau spatial Slo-mo SN9 montre des détails étonnants

Ce qui monte doit redescendre – mais certaines descentes sont plus réussies que d’autres.

Mardi, SpaceX a lancé le prototype « SN9 » de sa fusée Starship, le vaisseau entièrement réutilisable conçu pour envoyer des humains sur Mars et au-delà. Le lancement a eu lieu sur le site de la firme dans le comté de Cameron, au Texas.

Quatre minutes après son lancement, le vaisseau a atteint une altitude de 10 kilomètres (32 800 pieds) avant d’entamer sa descente. Mais six minutes et demie après le lancement, le vaisseau s’est écrasé au sol et a explosé en une boule de feu.

En deux minutes et onze secondes de séquences impressionnantes, le studio médiatique Cosmic Perspective, spécialisé dans l’espace, a capturé au ralenti la fin enflammée du voyage de mardi :

Ryan Chylinski, co-fondateur de Cosmic Perspective, raconte à Inverse que lui et son équipe se trouvaient sur le balcon d’un hôtel sur l’île South Padre pendant le lancement – à environ 8 km de là.

« Nous pouvions certainement sentir le grondement des Raptors [les moteurs du vaisseau] à cette distance », dit-il.

« Et cette onde de choc de l’explosion, wow ! » ajoute-t-il.

Bien que l’explosion semble être un échec, l’hôte du flux de vie de SpaceX était flottant. Ils ont dit que c’était « un autre grand vol » à haute altitude, ont loué la capacité du vaisseau à changer ses moteurs pour utiliser du propergol d’atterrissage, et ont dit que la rentrée subsonique « semblait bonne ».

« Nous devons juste travailler un peu sur cet atterrissage », a déclaré l’hôte, sans aucune ironie.

« Mais l’équipe nous dira comment faire au fur et à mesure qu’elle examinera les données », ont-ils déclaré.

Regardez le vol complet ci-dessous :

C’est le deuxième vol à haute altitude d’un prototype de vaisseau spatial, et le deuxième à se terminer de façon spectaculaire. Le premier vol avec « SN8 » a eu lieu en décembre 2020. Le vaisseau a atteint une hauteur de 12,5 kilomètres, ou 41 000 pieds, avant de s’enflammer à son retour.

Le vaisseau spatial est la plus puissante fusée de SpaceX à ce jour, avec la capacité d’envoyer plus de 150 tonnes ou 100 personnes dans l’espace à la fois. Le vaisseau utilise de l’oxygène liquide et du méthane comme carburant, contrairement aux fusées comme le Falcon 9 qui utilisent un propergol de fusée. Cela, combiné à sa conception entièrement réutilisable, signifie que les astronautes pourront se rendre sur Mars, se ravitailler en carburant avec les ressources de la planète, et soit rentrer chez eux, soit s’aventurer plus loin pour établir un réseau d’exploration de la planète.

Après le vol de décembre, Elon Musk, PDG de SpaceX, a déclaré que le vol s’était terminé dans les flammes parce que la pression dans le réservoir collecteur de carburant était basse. Le vaisseau conserve le carburant pour le lancement et l’atterrissage dans des réservoirs séparés. Le réservoir collecteur de méthane, utilisé pour l’atterrissage, est stocké à l’intérieur du réservoir principal. Musk a expliqué qu’après l’accident de décembre, l’équipe mettrait le réservoir sous pression avec de l’hélium.

Compte tenu de la prétendue mise au point, on ne sait pas encore pourquoi le vol de mardi a échoué. L’hôte de SpaceX a expliqué que l’équipe était « en contact avec la télémétrie tout le long du vol » – ils pourraient donc être en mesure d’utiliser les données des instruments pour résoudre le problème.

Les deux vols d’essai ont montré le vaisseau en train de faire une manoeuvre de bascule ventrale. Celle-ci est conçue pour ralentir le vaisseau à son arrivée sur Mars. Musk a expliqué en septembre 2018 comment le vaisseau entrera plus comme un parachutiste qu’un avion, en se ralentissant lorsqu’il entrera dans l’atmosphère martienne à une vitesse pouvant atteindre 16 777 mph.

Curieusement, assis à côté de « SN9 », mardi, se trouvait le prototype « SN10 ». Au cours de la retransmission, SpaceX a confirmé que le vaisseau est prévu pour un vol plus tard ce mois-ci.

Les échecs ne sont jamais souhaitables, mais ils ne signifient pas la fin d’un projet. SpaceX a mis quatre tentatives pour atteindre son orbite avec sa fusée Falcon 1, qu’il a réalisé pour la première fois en 2008. Musk l’a mentionné lorsque Virgin Orbit n’a pas réussi à atteindre son orbite en mai 2020. Le deuxième lancement de Virgin Orbit, le 17 janvier, a permis de lancer avec succès 10 charges utiles pour la NASA.

Falcon 1 a eu un peu moins de deux mois entre son troisième échec et son premier lancement réussi. Avec « SN10 » qui se prépare pour un lancement plus tard ce mois-ci, SpaceX pourrait avoir une autre tentative encore plus tôt.

Le voyage du vaisseau spatial en résumé:

Novembre 2018 – BFR, annoncé pour la première fois en septembre 2017, est rebaptisé « Starship ».

Décembre 2018 – Musk confirme que le nouveau vaisseau est passé à l’acier inoxydable.

Janvier 2019 – Le prototype raccourci du « Starhopper » est dévoilé et Musk explique le passage à l’acier.

Février 2019 – Le moteur du Raptor bat un record de fusée de longue date.

Avril 2019 – Le Starhopper effectue un « saut » attaché.

Juillet 2019 – Le Starhopper est lancé à 20 mètres.

Août 2019 – Le Starhopper est lancé à 150 mètres (500 pieds).

Septembre 2019 – Dévoilement du prototype grandeur nature du vaisseau Mk.1.

Mai 2020 – Le prototype grandeur nature du vaisseau SN4 effectue un essai de tir statique.

Août 2020 – Le SN5 est lancé à 150 mètres (500 pieds).

Octobre 2020 – Le SN8 effectue le premier tir statique à trois radeaux.

Décembre 2020 – Le SN8 est lancé à 12,5 kilomètres (41 000 pieds).