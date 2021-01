Seven Deadly Sins : ce que vous ne savez pas encore sur la saison 4

in

Celles et ceux qui suivent The Seven Deadly Sins de Nabaka Suzuki depuis sa première parution en livre en 2012 attendent peut-être fiévreusement la saison 4 de la version animée. Voici quelques éléments d’infos.

Quand sort la saison 4 de The Seven Deadly Sins ?

Traduction: [Synopsis de l’épisode 3 publié! ] Meliodas et Van se dirigent vers le roi démon avec Wild, qu’ils ont rencontré au purgatoire. Pendant ce temps, Meliodas commence à parler de son passé avec son jeune frère Zeldris … Le texte intégral #七つの大罪 Vers HP https://7-taizai.net/introduction/

La diffusion commence à partir du 27 janvier sur TV Tokyo à 17h55 24h30 ~ à BS TV Tokyo

La saison 3 bat son plein sur Netflix depuis août dernier ; ce qui laisse les fans avec une tonne de questions, dont la plus importante : à quand la sortie de la saison 4 ?

Même si le manga ne séduit pas tout le monde (on peut lui reprocher des animations qui ne sont pas toujours qualitatives sur la dernière saison diffusée), on peut dire sans mentir qu’il a su trouver son public.

La crise du Covid-19 étant plus qu’une crise sanitaire, elle a durement impacté le monde artistique et le Japon n’y fait pas exception. Alors que cette nouvelle saison aurait déjà dû être diffusée en fin d’année dernière, la date de janvier 2021 ; c’est-à-dire ce mois-ci, est avancée.

Pourtant, il va falloir faire preuve d’un peu de patience, car The dragon’s Judgement (le jugement du Dragon) doit également être doublée en allemand, avant de pouvoir être diffusée sur Netflix, pour faire suite à la saison 3.

Si l’on se réfère, justement, au temps que cela a pris pour la saison 3, entre la date de « sortie officielle » et sa réelle apparition sur Netlix, on peut estimer qu’il faudra encore attendre 4 mois, au minimum. Mais vous pouvez tout à fait regarder le teaser que diffuse Youtube VAP officiel, histoire de vous mettre l’eau à la bouche.

Si vous êtes à l’agonie et que vous voulez en savoir plus, peut-être pourrez-vous patienter plus sereinement en vous procurant le dernier volume du manga, qui paraitra quant à lui début février aux éditions Pika.

Si vous avez suivi avec intérêt la saison 3, voici où nous en sommes. Elizabeth a été prise en otage par le démon Estarossa. Pensant que c’était le seul moyen de la sauver, Meliodas souhaite devenir le Roi de Démons. Un destin que n’accepte pas Elizabeth. Aidée des autres Seven Deadly Sins, elle part à sa recherche. Dans un même temps, pour terrasser les démons, plusieurs clans d’archanges se sont alliés. En est-ce fini de la trêve qui a su être préservée pendant 3000 ans ?

Il est évident que dans ce contexte, on peut s’attendre dans la saison 4 à des combats épiques. Si le dessin animé continue à suivre la logique du manga, cela devrait se passer comme cela et laisse donc augurer de passionnants moments dans cette saison tant attendue mais qui serait, selon toute logique la dernière.

Qui est le plus fort dans The Seven Deadly Sins ?

Chaque personnage se révèle surprenant, mais si nous devions établir un classement, nous donnerions Chaos (Arthur Pendragon) en numéro 1. Difficile de rivaliser quand on sait que c’est lui qui a tout bonnement créé le monde mais aussi les êtres divins. C’est donc l’équivalent de Dieu.

Meliodas, le péché de la Colère est également très fort et apparait dans notre top 3, en seconde position, suivi par son père, le Roi Démon. Le fils ayant battu le père, il est normal de trouver Meliodas, juste avant.

Comment regarder The Seven Deadly Sins, saison 4 ?

La saison 3 est déjà en diffusion sur Netflix depuis août 2020. Pourtant, il est évident que quand on aime une série ; on voudrait qu’elle continue toujours. Savoir que l’on doit attendre peut-être jusqu’en juin ou plus peut sembler interminable.

Vous avez pourtant toujours la solution d’essayer de capter TV Tokyo. Sur la chaîne japonaise, la programmation de la saison 4 de The Seven Deadly Sins a commencé début janvier ; le 6 pour être précis.

Quels sont les pêchés des Seven Deadly Sins ?

Ayant chacun le symbole d’un animal gravé sur la poitrine les 7 Deadly Sins représentent chacun un des sept péchés capitaux.

On retrouve ainsi :