Attention Androids ! Votre smartphone pourrait être espionné à votre insu !

Protégez votre vie privée en détectant et en éliminant le stalkerware de votre téléphone Android.

Les applications espionnes pour les consommateurs, qui surveillent secrètement vos messages privés, photos, appels téléphoniques et votre position en temps réel, posent un problème croissant pour les utilisateurs d’Android. Ces logiciels, souvent masqués sous des applications de surveillance familiale ou de contrôle parental, sont en réalité des stalkerwares ou spousewares qui suivent et surveillent les partenaires ou les conjoints sans leur consentement. Téléchargés en dehors du Google Play Store, ces logiciels sont installés à l’insu de l’utilisateur et disparaissent souvent de l’écran d’accueil pour éviter d’être détectés.

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Comment vérifier si votre appareil est compromis

Avant de commencer le processus de suppression, il est crucial de vérifier les paramètres de protection de Google Play. Assurez-vous que Google Play Protect est activé pour détecter et prévenir les applications malveillantes. Ensuite, vérifiez si les services d’accessibilité ont été détournés, car le stalkerware nécessite un accès approfondi à votre appareil pour collecter des données. Si vous trouvez des services non reconnus, il est conseillé de les désactiver. Il est également important de préparer un plan de sécurité et de soutien en cas de besoin avant de retirer le logiciel espion, car cela pourrait alerter la personne qui l’a installé. Le retrait du stalkerware ne supprime pas les données déjà collectées et envoyées à des serveurs externes, donc soyez conscient de cela.

Accès aux notifications et applications administrateur de l’appareil

Le stalkerware peut également accéder à vos notifications pour surveiller en permanence vos alertes de messages et autres notifications. Vérifiez et révoquez l’accès aux notifications pour les applications suspectes. De même, inspectez les applications administrateur de l’appareil pour des permissions excessives qui permettraient au stalkerware de contrôler complètement votre appareil. Ces permissions peuvent permettre au stalkerware de surveiller chaque action sur votre appareil et de rester caché sans être détecté dans les paramètres d’administration de l’appareil.

Identification et suppression des applications de Stalkerware

Malgré leur absence sur l’écran d’accueil, les applications de stalkerware apparaissent dans la liste des applications installées sur votre appareil. Recherchez des applications que vous ne reconnaissez pas, en particulier celles qui ont accès à des données sensibles comme vos journaux d’appels, votre caméra ou votre localisation. La suppression d’une application de stalkerware alertera probablement la personne qui l’a installée, il est donc important de planifier cette action en toute sécurité. Assurez-vous de vérifier chaque application inconnue et de la supprimer immédiatement si elle semble suspecte. Envisagez de réinitialiser votre appareil aux paramètres d’usine si le stalkerware ne peut être complètement supprimé par des méthodes conventionnelles.

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Sécurisation de votre appareil

Si un stalkerware a été installé sur votre téléphone, cela signifie probablement que votre appareil a été laissé déverrouillé, sans protection ou que votre mot de passe d’écran a été deviné ou compromis. Renforcez la sécurité de votre téléphone en modifiant votre mot de passe d’écran de verrouillage et en activant l’authentification à deux facteurs pour vos comptes en ligne. Cela peut aider à protéger votre téléphone contre les intrusions futures. Il est également essentiel de rester vigilant quant aux applications que vous installez et aux permissions que vous accordez, surtout si elles proviennent de sources extérieures au Google Play Store.