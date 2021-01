Ce que 2021 nous prépare comme innovations

in

Les marques rivalisent d’imagination quand il s’agit d’innover dans leur domaine, avec plus ou moins de succès auprès des spécialistes, mais aussi du public.

Chaque année est l’occasion de s’émerveiller devant les progrès technologiques, et comment ils peuvent changer notre vie, au quotidien. Qu’en est-il de la mouture 2021 ? Petit tour d’horizon.

Chéri, si tu allumais notre télé transparente ?

Cela ressemble à un mauvais gag et pourtant. Innovation de la marque LG, que nous retrouverons plus bas pour d’autres produits, la télévision transparente n’est pas réellement nouvelle, puisque certains pays utilisent déjà cette technologie pour l’affichage des actualités. C’est notamment le cas de la Chine.

Par contre, que cela arrive dans les foyers des consommateurs lambda, voilà qui est novateur. Ces télévisions que l’enseigne appelle les Smart Bed doivent initialement s’installer au bout de lit, pour un moment de détente, avant de se coucher.

Avouez qu’il est tentant d’imaginer pouvoir suivre toute une saison de sa série préférée sur une télévision avec un écran transparent dynamique qui peut, à la fin du dernier épisode, rentrer dans son socle pour disparaitre. Pourtant, bien entendu, il sera tout à fait possible de la mettre dans d’autres pièces de la maison, si vous ne souhaitez pas d’écran dans votre chambre.

Idée cadeau : pourquoi choisir entre télé et console ?

Nous l’avions promis, LG revient et la marque est en très grande forme. Après la télévision transparente, elle proposera bientôt une formule deux en un qui pourrait séduire bon nombre de gamers autour du monde. N’ajoutons pas plus de suspense.

La TV console comme son nom l’indique consiste en un seul et même appareil qui permet de jouer, tout en bénéficiant d’un écran d’excellente qualité, fait pour le jeu et le plaisir de jouer. Cerise sur le gâteau, la TV console de chez LG intégrera Google Stadia. La plateforme permettra de jouer à vos jeux préférés, en toute facilité.

Alors, allez-vous dire adieu à votre bonne vieille console ? Peut-être, car pour profiter de cette expérience immersive, vous n’aurez besoin que d’une manette. A vous, les soirées de folie, entre amis.

Après le modèle pliable, voici l’enroulable :

De quoi parlons-nous ? Du prochain type de smartphone. On se souvient de l’engouement suscité par les smartphones pliables. Entre dévoilement de plans dérobés, analyses et prédictions de spécialistes, tout a été dit et son contraire.

Les smartphones enroulables feront-ils autant le buzz ? LG (encore elle) laisse planer un tant soit peu le mystère, car la très courte vidéo que la marque a montré donne envie de poser beaucoup de questions : par quel truchement, l’appareil qui, quelques secondes plus tôt, faisait la taille d’une tablette peut-il maintenant ressembler à un smartphone ? Faut-il une manipulation ? La vidéo ne le laisse pas supposer, mais peut-on vraiment penser que l’enroulement serait automatique ?

Cela serait la dalle OLED qui serait totalement flexible et permettrait l’enroulement. Pour l’instant, le LG Rollable, n’est pas encore disponible à la vente, mais cela sera sans doute le cas cette année.

Pour réussir ce prodige, le nombre de 2 000 prototypes est avancé, pour expliquer ce que la marque a dû faire pour proposer un produit qualitatif pour le grand public.

LG n’est pas à son premier coup d’essai sur les produits enroulables, puisqu’elle a innové dans ce sens, il y a deux ans, avec un modèle de télévision qui présentait la même technologie. Mais de là à arriver à le mettre sous format smartphone/tablette, il fallait bien quelques années d’efforts.