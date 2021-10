CilsExpert : des produits professionnels pour cils de qualité

Marque dédiée aux professionnels du regard, CilsExpert a élaboré diverses formations certifiantes pour accompagner les esthéticiennes et leur permettre de développer leur catalogue de prestations, mais aussi de nombreux produits professionnels pour cils. Des articles haut de gamme pour garantir un résultat impeccable à vos clientes et bénéficier du meilleur équipement en tant que pro.

Des produits variés pour répondre à tous vos besoins

Qu’il s’agisse d’embellir encore son regard ou d’effacer des complexes désagréables, les prestations de beauté ne cessent de se développer depuis plusieurs années. Un engouement constant qui permet à chaque femme de renouer de la plus belle façon avec un regard intense et naturel qui n’a plus besoin de maquillage. Afin d’offrir une prestation de qualité à vos clientes, CilsExpert vous propose une large gamme de produits professionnels pour cils selon les prestations proposées.

Rehaussement de cils

Le rehaussement de cils, ou lash lifting, permet de courber les cils depuis la base afin de les faire apparaître plus longs. Une technique tendance de plus en plus demandée qui nécessite toutefois un certain nombre de matériel pour sa réalisation :

Patchs protecteurs en silicone

Ciseaux

Ruban adhésif

Pincette droite pour pose d’extensions

Teinture pour cils et sourcils

Solvant

Microbrosses

Tous ces produits peuvent être achetés séparément ou sous forme de kits sur la boutique en ligne CilsExpert. Un large choix qui vous permet de ne remplacer qu’un seul accessoire ou de démarrer votre activité simplement.

Extensions de cils

Idéale pour intensifier le regard et masquer les cils trop courts, l’extension de cils est une prestation particulièrement demandée auprès des esthéticiennes. Une technique minutieuse qui requiert un matériel spécifique et de qualité afin d’obtenir de véritables yeux de biche avec un effet naturel incomparable :

Colle et solvant

Cils et volume russe 3D-6D

Petits matériels (lunette loupe, brumisateur, patch, primer, brosses, poire souffleur, etc.)

Entretien des cils (lash protect, lash shampo…)

Là encore, vous pouvez opter pour des articles uniques ou choisir un kit d’extension de cils professionnel. Avec un large catalogue, CilsExpert vous accompagne donc pour chacun de vos besoins.

Teinture de cils et sourcils

Pour certaines femmes, des cils trop clairs ou éparses deviennent rapidement un complexe important au quotidien. L’ajout de mascara ou l’utilisation d’un crayon ne semble jamais satisfaire pleinement leurs attentes avec un résultat naturel et flatteur pour leur regard. En tant que professionnel, vous pouvez les guider vers une teinture de cils et de sourcils pour un confort optimal et une prestation qui comble toutes leurs attentes.

Avec des produits professionnels pour cils CilsExpert, vous disposez d’une grande variété d’articles pour protéger la peau et les yeux de vos clientes avec des patchs adaptés, teindre les cils en fonction de la couleur souhaitée (châtain, châtain foncé, brun, etc.), et souligner les sourcils avec des crayons pro longue tenue en medium brown, dark brown, graphite, ou blond.

Mascara semi-permanent

Souvent essayé avant l’extension de cils, le mascara semi-permanent permet un gain de temps précieux au quotidien et un résultat impeccable en toutes circonstances. Vos clientes profitent alors d’un regard ouvert et séduisant sans effort pour leur plus grand plaisir. La boutique en ligne CilsExpert vous propose notamment un mascara semi-permanent de qualité en 5ml. Vous trouverez également le solvant adapté à ce type de prestation, ainsi que de nombreux accessoires indispensables tels que le pic en métal, les peignes jetables, les microbrosses, etc. En kit ou à l’unité, vous vous équipez en quelques clics avec les meilleurs produits du marché esthétique.

Un site spécialisé et une expertise reconnue

Si votre savoir-faire et votre maîtrise sont essentiels, les produits et les fournitures que vous utilisez dans vos prestations sont aussi importants pour garantir la qualité du résultat. CilsExpert met son expérience à votre service afin de vous offrir des produits professionnels pour cils haut de gamme et conformes aux normes européennes en vigueur. Des articles pensés et conçus pour votre activité qui facilitent et subliment chacune de vos prestations.

De plus, cette plateforme vous assure un paiement sécurisé et un service de livraison gratuit. Vous pourrez également compter sur l’accompagnement bienveillant d’experts avec un service client à votre écoute du lundi au vendredi pour vous conseiller ou répondre à vos questions. N’hésitez plus et offrez le meilleur à votre institut et vos clientes !