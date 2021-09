Comment faire un sondage sur Messenger ?

Au fil du temps, Facebook et sa messagerie intégrée appelé Messenger se développe de plus en plus ceci se remarque par l’ajout de différentes fonctionnalités à chaque fois, la dernière fonctionnalité fait la joie des utilisateurs car il l’ont tellement réclamer il s’agit de l’outil de création de sondage qui est d’ailleurs très pratique pour récolter des informations ou organiser des événements. Nous vous proposons dans cet article les étapes de création d’un sondage sur l’application Facebook Messenger ainsi que les avantages de l’utilisation de Messenger pour un sondage.

Quelques étapes pour effectuer un sondage sur Messenger

Créez un sondage sur Messenger est très simple et rapide il faut juste suivre certaines étapes à savoir:

Ouvrez le groupe Messenger dans lequel vous voulez faire un sondage

La première étape pour effectuer votre sondage sur Messenger est d’ouvrir l’application Messenger ou la version Messenger dédiée aux ordinateurs et entrer dans le groupe ciblé pour le sondage et dans le cas où vous n’avez pas encore de groupe, vous devez alors commencer par le créer pour l’occasion car le sondage n’est accessible que dans les groupes contenant au moins trois personnes.

Appuyez sur le symbole + qui se trouve à votre gauche tout en bas

Une fois que vous aurez ouvert votre groupe Messenger ou en créer un nouveau, vous devez rechercher le symbole plus (+) qui se trouve généralement du côté gauche de votre écran près de la barre de saisie, toutefois il est probable que celle-ci ne s’affiche pas de manière spontané et si c’est le cas, il vous suffira alors d’appuyer sur la petite flèche qui se trouvera à la place du symbole.

Choisissez l’option sondage

En cliquant ou en appuyant sur le symbole plus, vous verrez une liste d’options différentes se dérouler, vous devrez alors choisir ou cliquer sur l’option nommer sondage qui se présente généralement en couleur orange.

Configurer votre sondage

Cette section vous permet de de créer votre sondage Messenger en mettant les données souhaitées tel que la date, la durée, l’heure et toutes autres options qui vous seront proposées.

Sélectionner le type de sondage que vous souhaitez

A ce niveau vous devez choisir votre type de sondage soit “Date-Heure” soit “Autre”. Si vous choisissez “Date-Heure”, vous devez cliquer sur les dates souhaitées du calendrier qui seront proposés dans votre sondage et à chaque clic sur un jour, Facebook vous donnera la possibilité d’y associer une heure ou plusieurs heures en cliquant sur l’option “Ajouter l’heure” qui se trouve en haut de votre écran. Une fois que vous aurez fini de créer vos réponses, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur l’option “Créer” qui se trouve à droite de votre écran tout en haut et votre sondage sera automatiquement envoyé dans votre groupe. Par ailleurs si vous optez pour “Autre”, vous devez écrire votre question dans la première section du sondage et cliquer sur l’option “Ajouter une option” pour renseigner les différentes réponses ensuite il vous suffira de cliquer sur l’option “Envoyer”.

Les avantages d’un sondage sur l’application Messenger

En général, les sondages ont de gros avantages; particulièrement sur Messenger car un sondage permet aux différents utilisateurs de mieux s’organiser et de trouver des compromis surtout dans le cas d’une conversation de groupe ou il y a plusieurs désaccords. De plus, il est totalement gratuit et le seul petit effort que vous aurez à fournir est sa création qui ne se fait qu’en quelques minutes, en gros il est très pratique et vous fait gagner pas mal de temps.