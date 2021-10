Comment mettre une vidéo en fond d’écran iPhone ?

Disposez-vous d’un iPhone dans lequel vous souhaitez mettre des vidéos en fond d’écran et vous ne savez pas comment vous y prendre ? Si tel est le cas, sachez que mettre une vidéo en fond d’écran dans votre IPhone est une tâche assez facile à réaliser. Cependant, il est tout de même nécessaire d’avoir une certaine maîtrise des fonctionnalités iPhone nécessaires pour effectuer cette action. Ainsi, nous vous présenterons, dans les lignes qui suivent comment faire pour mettre une vidéo en fond d’écran dans son iPhone, et Quels sont les modèles d’iPhone qui prennent en charge les fonds d’écran animé.

Création d’une vidéo pour fond d’écran d’iPhone

Pour mettre une vidéo en fond d’écran pour votre iPhone, vous devez avant tout créer une vidéo qui pourra être adaptée en fond d’écran pour votre iPhone. Et à cet effet, vous devez suivre les instructions suivantes :

Lorsque vous souhaitez mettre votre vidéo préférée comme fond d’écran dans votre iPhone, la première chose à faire est de télécharger l’application Intolive. En effet, l’application Intolive vous aidera à transformer vos vidéos en live photos et en fond d’écran animé. Ainsi, grâce à cette application, vous pourrez transformer votre vidéo afin de l’adapter comme fond d’écran animé à votre téléphone. Une fois que vous aurez téléchargé l’application Intolive, vous devez l’ouvrir et effectuer le chargement de la vidéo que vous souhaitez transformer en live photo. Dès que la vidéo que vous aurez choisie sera chargée, cliquez sur créer tout en définissant le nombre de répétitions que vous souhaitez pour cette vidéo. Et pour finir, appuyez sur enregistrer en live photo.

Mise en fond d’écran de la vidéo dans votre iPhone

Lorsque vous aurez créé votre vidéo et que vous l’aurez enregistré dans le dossier live photos, rendez-vous dans les paramètres fond d’écran. Une fois que vous serez là, sélectionnez choisir un nouveau fond d’écran. Dès que vous aurez sélectionné cette option, appuyez sur live photos et choisissez l’image animée que vous avez créé et enregistré plus haut. Validez l’action en appuyant sur définir. Vous aurez donc le choix de mettre votre image soit en fond d’écran verrouillé soit en fond d’écran d’accueil. Ce choix se fera en fonction de vos envies et de vos attentes.

Quelques modèles d’iPhone prennant en charge les fonds d’écran animé

Il est important de noter que, ce ne sont pas tous les modèles d’iPhones qui prennent en charge les fonds d’écran animé. Les fond d’écran animé ont commencés à être intégrés dans les iPhone à partie de la sortie du IPhone 6s et 6s plus. Dès lors, plusieurs modèles d’iPhones prennent désormais en charge les fonds d’écran animé parmi lesquels nous pouvons citer : l’iPhone 6s, l’iPhones 6 plus, l’iPhone 7, l’iPhone 7 plus, l’iPhone 8, l’iPhone 8 plus, l’iPhone X, l’iPhone Xs et l’iPhone Xs Max.

Cependant, il existe d’autres modèles d’aphones qui sont pris en charge par Haptic à l’instar de l’iPhone XR, de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro, de l’iPhone 11 Pro Max, de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max