Comment régler une alarme sur une Apple Watch

L’Apple Watch permet de régler plusieurs alarmes, chacune pouvant avoir sa propre étiquette, et des alarmes répétitives peuvent être réglées pour chaque jour ou pour des jours particuliers.

La smartwatch d’Apple ne se contente pas de donner l’heure, mais l’une des fonctions les plus pratiques d’une Apple Watch est presque aussi courante que l’horloge elle-même : le réglage d’une alarme. Comme de nombreuses tâches, cette fonction est gérée par une application, mais elle peut également être effectuée par interaction vocale avec Siri. Une explication du fonctionnement et des différentes options peut contribuer à ce que chaque propriétaire d’Apple Watch ne soit jamais en retard à un autre rendez-vous.

Les premières montres-bracelets ont rendu le chronométrage personnel mais, même après cette innovation, le désir d’identifier une heure particulière sans avoir à la vérifier continuellement a poussé les inventeurs à concevoir des montres-réveils. À la fin du 19e siècle, certains prototypes précoces sonnaient le porteur à une heure prescrite, mais il fallut attendre encore plusieurs décennies avant que ne soit fabriquée une montre capable de sonner une alarme à une heure précise. Bien entendu, il s’agissait d’appareils mécaniques alors que les montres-bracelets d’aujourd’hui sont électroniques et, dans le cas de l’Apple Watch, basées sur la technologie informatique. Malgré cela, le besoin de connaître l’heure avec précision et le désir d’être alerté lorsqu’un moment particulier du jour ou de la nuit arrive figurent toujours parmi les caractéristiques les plus importantes de toute montre.

Le réglage d’une alarme sur une Apple Watch peut être effectué de deux manières différentes. La plus simple consiste à activer Siri, l’assistant personnel d’Apple, et à demander le réglage d’une alarme à une heure précise. Si la fonction “Hey Siri” est activée, ces mots réveilleront Siri. Siri peut également être activé en appuyant sur la couronne numérique et en la maintenant enfoncée. Si prononcer une commande n’est pas pratique, l’utilisateur peut également ouvrir l’application Alarmes en cliquant sur la couronne et en trouvant l’icône de l’application qui ressemble à un réveil blanc à l’ancienne sur un fond orange. L’application affiche une liste d’alarmes ainsi qu’un bouton permettant d’en ajouter une nouvelle. Si une alarme a été configurée dans la section Sommeil de l’application Santé, elle apparaîtra également ici. Pour ajouter une alarme, il suffit de toucher le bouton orange intitulé “Ajouter une alarme”. L’heure et la minute de l’alarme peuvent être réglées en tournant la couronne numérique. Vous pouvez appuyer sur l’indicateur AM ou PM pour choisir une alarme du matin ou de l’après-midi/soirée, à moins que la montre ne soit réglée sur l’heure de 24 heures. Lorsque l’heure de l’alarme est correctement réglée, appuyez sur le bouton vert ” Set ” pour activer une alarme de base. Plusieurs autres options sont disponibles si vous appuyez sur l’alarme récemment ajoutée.

Options d’alarme de l’Apple Watch

Dans la liste qui se trouve dans l’application Alarmes de l’Apple Watch, chaque alarme individuelle peut être activée ou désactivée en appuyant sur l’interrupteur qui apparaît sur chaque alarme de la liste. Pour modifier une alarme, appuyez dessus pour faire apparaître plusieurs autres options. Il est possible de modifier l’heure et de lui attribuer une étiquette, ce qui permet de définir facilement une série d’alarmes pour faciliter l’organisation de la journée et de la semaine. Chaque alarme peut être réglée pour se répéter tous les jours, uniquement les jours de la semaine, uniquement le week-end ou uniquement certains jours. Enfin, la fonction de répétition peut être désactivée ou laissée activée, ce qui est le cas par défaut. La fonction de répétition permet de faire taire une alarme pendant neuf minutes avant qu’elle ne se déclenche à nouveau. C’est pratique pour se réveiller le matin, mais certains voudront peut-être désactiver cette fonction.

Avec autant d’options pour les alarmes, les rappels pour les diverses tâches et rendez-vous quotidiens et hebdomadaires deviennent beaucoup plus faciles à gérer. Si la liste des alarmes est surchargée ou si certaines alarmes ne sont plus nécessaires, elles peuvent être supprimées en appuyant sur l’alarme et en faisant défiler les options jusqu’au bas de la liste pour trouver le bouton de suppression. Siri peut vous aider avec certaines de ces fonctions plus avancées, mais certains trouveront plus facile d’ouvrir l’application pour obtenir un retour visuel et confirmer quand une alarme se déclenchera, si elle se répétera, et pour voir comment elle est étiquetée. L’Apple Watch est un appareil puissant et il est logique que les alarmes soient couvertes de manière complète et conviviale.